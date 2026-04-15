14 апреля во Владимирской области проводили в последний путь Алексея Лебедева — участника специальной военной операции.Алексей родился в 1991 году, учился в ПУ № 46 во Владимире и работал в ООО «Лада Агро Север». Он добровольцем отправился защищать Родину, а после завершения срока службы снова вернулся на фронт. Служил рядовым — был разведчиком и радиотелефонистом.Алексей погиб при выполнении боевой задачи на территории Луганской Народной Республики. Его похоронили с воинскими почестями на кладбище № 3 Камешковского муниципального округа.Проститься с героем пришли родные, друзья, военные, представители местной администрации и земляки.