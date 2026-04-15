Двое - мужчина и женщина - на борту самолета.
- "Вроде бы все спят - пойдем..."
Звук шагов.
- "Вот тут свободный... Никто не видит, заходи первой..." "Немножко
тесновато... Позволь, я сяду. Ты презерватив захватил? Быстрей натягивай!"
Шумное сопение. "О, запах... Это что-то!" "Великолепно..."
Протяжный вздох.
Шипение по громкоговорящей связи и затем голос:
- "Это командир корабл&.
Обращаюсь к тем двум пассажирам, что закрылись в заднем туалете. Мы
знаем, чем вы там занимаетесь, и это четко запрещено правилами авиалинии.
Давайте выбрасывайте сигареты и снимайте гондон с детектора дыма!"
