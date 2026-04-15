С 15 апреля по 15 октября 2026 года во Владимирской области действует пожароопасный сезон. Такое постановление подписал губернатор Александр Авдеев, чтобы заранее подготовиться к возможным лесным и ландшафтным пожарам, снизить риск ущерба и избежать человеческих жертв.В регионе к борьбе с огнем готовы 30 лесопожарных станций. В их распоряжении более 200 единиц техники: автоцистерны, тракторы, бульдозеры, вездеходы и другие машины.За безопасностью следят сразу несколькими способами: с помощью системы дистанционного мониторинга ИСДМ‑Рослесхоз и системы видеонаблюдения «Лесохранитель» — она охватывает почти весь лесной фонд области; через наземное патрулирование мобильными группами; с воздуха: компания «СКАЙРУС» будет патрулировать леса на самолёте Cessna‑172 — два маршрута общей протяжённостью 649 км.Кроме того, в лесах установят аншлаги и шлагбаумы, обустроят минерализованные полосы и отремонтируют противопожарные дороги.