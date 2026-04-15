Приговор пока не вступил в законную силу.

Судогодский районный суд признал жителя Татарстана виновным в покушении на незаконный сбыт прекурсоров в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч.3 ст.30, п.п. «а, в» ч.2 ст.228.4 УК РФ).По версии следствия, он вступил в преступную группу, занимавшуюся незаконными поставками прекурсоров по территории России.По плану организаторов обвиняемый должен был получать оптовые партии через пункты выдачи транспортных компаний и помещать их в заранее устроенные тайники.16 сентября прошлого года он забрал на складе во Владимире 10 канистр прекурсоров общей массой более 250 кг, погрузил их в автомобиль Соболь и замаскировал мешками с цементом.При попытке закладки в первый из трех тайников подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов.Суд приговорил его к 3 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима и оштрафовал на 300 тысяч рублей.