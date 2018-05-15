Продюсер Максим Фадеев показал своих самых любимых женщин. Примечательно, что среди них не оказалось его супруги Натальи.

Продюсер Максим Фадеев показал своих самых любимых женщин.Примечательно, что среди них не оказалось его супруги Натальи.Максим опубликовал в своем Instagram снимок, на котором он запечатленв обнимку с певицами Наргиз Закировой и Ольгой Серябкиной. Под фотографией Фадеевнаписал: "Две половины моего сердца". За час пост набрал более 40 тысяч отметок"Нравится" и множество комментариев.Поклонники язвительно отметили, что продюсер совсем забылупомянуть свою супругу, с которой, к слову, живет уже более 15 лет. "Макс,а как же жена", "Провокационноеописание🙂", "Послетакого поста не забудьте букетик, возвращаясь домой ;))", "Значит вВашем сердце НЕТ больше места ни для кого...", "Голова жене" "Акак же место для жены с сыном,родителей?)", "А как же жена? 🤔", – не унимались поклонники.В интервью Фадеев много раз говорил о том, что очень дорожитлюбимой супругой, ведь она подарила ему любимого сына. Примечательна встречаФадеева с будущей женой. "Был кастинг, мы искали себе танцовщицу в клипнашей группы "Конвой". Сидели с ребятами за столом и с умным видомрассуждали, подходит ли нам для танцев очередная претендентка или нет. Заходитдевочка, и я почему-то сказал: "О!" "Ты ее знаешь?" –спросил приятель. "Конечно, это моя жена!" – "Как же еезовут?"– "А это мы сейчас выясним". Таким вот был наглецом."Девушка, как вас зовут?"– "Наташа" – "Наташа, будьтемоей женой! Вы же придете сюда завтра на съемки?" – "Наверное нет, як бабушке в деревню еду" – "Не уезжайте", – попросил я и встална колени", – рассказал Фадеев. С тех пор они не расставались.