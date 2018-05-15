25 дворов благоустроят в этом году. Комиссия в управлении ЖКХ проголосовала и выбрала список дворовых территорий, которые нуждаются в благоустройстве в первую очередь. Перед этим эксперты-коммунальщики, депутаты и общественники выезжали в каждый из дворов. На месте они оценивали требуется ли обновление и какое.

25 дворов благоустроят в этом году. Комиссия в управлении ЖКХ проголосовала и выбрала список дворовых территорий, которые нуждаются в благоустройстве в первую очередь. Перед этим эксперты-коммунальщики, депутаты и общественники выезжали в каждый из дворов. На месте они оценивали требуется ли обновление и какое. Также комиссия пообщалась с жителями и составила детальные сметы предстоящего ремонта. В результате в этом году облагородят 25 дворовых территорий на проспекте Ленина, Строителей и Суздальском, улицах Комиссарова, Безыменского, Растопчина, Северной, Почаевской, Михалькова и Лакина.Дворы, которые будут отремонтированы в 2018 году по программе Формирование комфортной городской среды:ул.Комиссарова д.3 аСуздальский проспект д.26, 26 аул.Безыменского д.16ул.Безыменского д. 4аул.Растопчина д.7ул.Северная д.9 бул.Почаевкая д. 21,22,23ул.Северная д.22ул.Лакина д. 145,147,149,151,153ул.Михалькова д.11,13пр.Ленина д.3,5,5 а,7пр.Строителей д.13 а, 13 б, 13 г.