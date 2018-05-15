Хотите отдохнуть хорошо – следуйте за знаменитостями. Они наверняка знают, где находятся лучшие пляжи и самые живописные курорты. И зачастую это массовые направления, куда можно легко купить пакетный тур с перелетом и проживанием.

Хотите отдохнуть хорошо – следуйте за знаменитостями. Онинаверняка знают, где находятся лучшие пляжи и самые живописные курорты. Изачастую это массовые направления, куда можно легко купить пакетный тур сперелетом и проживанием.При этом не обязательно следовать выбору звезд от и до:немного сдвинув даты каникул и подобрав более демократичный отель, можноотдохнуть в роскошном месте за вменяемые деньги. Специалисты онлайн-сервиса попоиску и бронированию туров Travelataрассказали Dni.Ru, какие направлениявостребованы у знаменитостей.Роскошный отдых для всех – в ТурцииТурция – это, казалось бы, самое популярное ивостребованное массовое направление. И знаменитостей здесь можно встретитьразве что во время гастролей на концертах в ночных клубах. Однако это ошибочноемнение. В Турции есть разные курорты, и один из самых роскошных – Бодрум.Именно здесь находятся лучшие гольф-поля и отели сбезупречным сервисом. Неудивительно, что в Бодрум частенько приходит на яхтеРоман Абрамович, здесь регулярно проводят время Наоми Кэмпбелл, Линдси Лохани Криштиану Роналду. Конечно, останавливаются они в роскошных отеляхвроде пятизвездочного Kempinski, расположенного на холме с видом на море. Отельпривлекает не только своими видами и частным пляжем, но и SPA-центром,обладателем престижных наград в области индустрии красоты. Также селебрити любятотель сети Mandarin Oriental с видом на Парадайз-Бей.Турецкие омолаживающие и оздоравливающие процедуры такжесчитаются одними из лучших в мире. Их уже успели попробовать Келли Брук, КейтМосс и Джон Гальяно. Гостям предлагают горячие ванны и массажи под звезднымнебом, а после процедуры наливают чай на террасе с видом на рощи с оливковымидеревьями.Достоинства бодрумских пляжей оценили в свое время и звездыГолливуда первой величины Том Хэнкс, Дастин Хоффман и Ума Турман.Турция – относительно недорогая страна. Поэтому 50 тысячрублей вполне хватит, чтобы улететь в конце апреля вдвоем в Бодрум в отель 4* сзавтраками и ужинами.Пляжи и шампанское на греческих островахНа греческих островах, помимо роскошных пляжей, везде можноприкоснуться к древнейшим культурным ценностям. Неповторимая аура земли привлекаетзнаменитостей с небанальными запросами. В прошлом году на острове Корфу впоместье баронов Ротшильдов отдыхали принц Чарльз с супругой Камиллой,герцогиней Корнуольской. Большой любитель греческих островов и кутюрье ДжорджиоАрмани. Он регулярно бороздит Средиземное море на собственных яхтах ценовойкатегории "плавающий дворец".Знаменитости, которые не хотят ограничиваться обществомцикад, едут на самый дорогой из греческих островов – остров-клуб Миконос. Здесьвидели Леонардо ди Каприо и Михаила Прохорова, Вупи Голдберг и Джона Бон Джови.Элтон Джон вообще купил себе на острове виллу, а Линдси Лохан с размахомпраздновала в одном из роскошных отелей свое 30-летие.В пик сезона здесь отдыхает публика с достатком: местныевечеринки на пляжах и в ночных клубах знамениты фонтанами из шампанского Moёt.Самые престижные отели уровня Santa Marina Resort & Villasнаходятся в бухте. В высокий сезон в таком отеле номер категории делюкс с видомна море стоит около 4000 евро за ночь с ежедневным обслуживанием, цветами ишампанским в день прилета.Туры на Миконос из Москвы стоят около 300 000 рублей нанеделю для двоих – в те самые отели, где в лобби или на пляже можно увидетьзнаменитостей. Однако сюда можно попасть и заменьшие деньги, например, приобрести недельный тур в середине мая на Критбуквально за 36 тысяч рублей на двоих с перелетом и проживанием в отеле 2*, аоттуда можно отправиться на Миконос с экскурсией.Густые пальмы МайоркиБалеарские острова, принадлежащие Испании, всегдапритягивали знаменитостей. Причем многих селебрити интересует не столькоскандальная Ибица, сколько соседний остров Майорка. На его просторах средипышных пальмовых зарослей скрыться от папарацци намного проще, чем на развязномострове ночных клубов. Более того, на Майорке гораздо больше живописных мест,где можно поставить яхту.Мода отдыхать на курортах Майорки появилась еще в XIX веке.В деревне Вальдемосса открыт дом-музей, где проживали Фредерик Шопен и еговозлюбленная Жорж Санд. Вдохновлялась местными пейзажами и Агата Кристи.Регулярно прилетают на Майорку звезды XX века – Хулио Иглесиас и Бриджит Бардо.Отпуск на Майорке проводили актрисы Эль Макферсон и Сальма Хайек, принц Гарривообще прилетает сюда чуть ли ни каждый год повеселиться с живущими на островедрузьями. Многие селебрити приобрели на побережье острова недвижимость.В горах Серра-де-Трамунтана расположена вилла Se Estacaголливудских звезд Майкла Дугласа и его супруги Кэтрин Зета-Джонс. На несколькомесяцев в деревушку Дейя прилетает отдохнуть от съемок бывший Джеймс Бонд ПирсБроснан. И все же главными знаменитостями на острове являются члены королевскойиспанской фамилии. В предместьях столицы Пальма-де-Майорка расположен дворецМаривент – летняя резиденция Хуана-Карлоса. И каждый год царственные особы проводятздесь отпуск. Сами жители Майорки гордятся своим земляком – знаменитым тенистомРафаэлем Надалем, который родился здесь и часто прилетает на родину, чтобыпоиграть в гольф.Несмотря на обилие знаменитостей и фешенебельных отелей, наМайорке можно отдохнуть, не переплачивая за комфорт. Например, в конце маяможно улететь на Майорку на неделю вдвоем всего за 47 тысяч рублей, если,конечно, есть шенгенская виза.Звезды Карибского моряЗвездный десант, начиная с 1970-х годов, регулярно высаживаетсяна Карибском побережье. Со временем появились здесь и знаменитые резиденты. ВДоминиканскую Республику, как к себе домой, больше двадцати лет приезжаеткрестный отец латин-попа Хулио Иглесиас. Он здесь не только отдыхает, но изанимается бизнесом на курорте Пунта-Кана. Хулио и его друг, местный уроженецдизайнер Оскар де ла Рента, стали совладельцами роскошного отеля Tortuga Bay,правда, до октября 2018 он находится на реновации, зато открытие обещает бытьгромким. Хулио Иглесиас также является совладельцем местного аэропорта,третьего по количеству пассажиров в Карибском бассейне.Помимо коралловых рифов и белых пляжей, Доминикана славитсяполями для гольфа, а где хороший гольф, там и бизнес, и политика, и деньги. Нагольф-полях Доминиканы, к примеру, видели Дональда Трампа с клюшкой еще задолгодо того, как он перебрался в Овальный кабинет. Говорят, нынешний президент СШАиграет в гольф в четыре раза чаще, чем среднестатистический гольфист. Может,поэтому десять лет назад он стал одним из инвесторов строительства в Доминиканекурортного городка для богатых Кап-Кана с мариной, гольф-клубом и казино именисамого себя?Еще одно любимое место знаменитостей – закрытый курортКаса-де-Кампо в провинции Ла-Романа, своеобразный Диснейленд для состоятельныхлюдей. На его территорию простой смертный может попасть, только купив билет дляпосещения местной достопримечательности – города художников Альтос-де-Чавон. Вместной церкви венчались Луис Альфонсо, герцог Анжуйский, с венесуэльскойнаследницей Марией Маргаритой и Майкл Джексон с Луизой Пресли. Здесь же виделиРианну, Джей Зи и Бейонсе. В начале своего романа на частной вилле категориилюкс отеля Casa de Campo Resort & Villas стоимостью 10 000 долларов за ночьотдыхали Дженнифер Лопес и Алекс Родригес.Тур в Доминиканскую республику на двоих, скажем, в серединеиюня будет стоить порядка 110 тысяч рублей – с прямым перелетом из Москвы ипроживанием по системе "все включено", очень популярной на Карибах.Запретные плоды СейшелНа Сейшелах растет пальма, на которой вызревают орехи весом25 килограммов– самые крупные плоды в растительном мире. По одной из версий, сейшельскаяпальма – это и есть знаменитое библейское древо познания добра и зла.Неудивительно, что эти райские места занимают первое место в рейтинге звездныхмолодоженов.В 2011 году здесь во время медового месяца прятались отпосторонних глаз принц Уильям и Кейт Миддлтон. Это был не первый визит молодойкоролевской четы и, надо полагать, не последний. В 2014 году самый убежденныйхолостяк Голливуда Джордж Клуни привыкал на Сейшелах к новой жизни послеженитьбы на красавице Амаль Аламуддин. Сюда их, кстати, отправил друг семьиБрэд Питт. С той же целью в 2002 году на острова привез свою молодую жену сэрПол Маккартни. Все пары отдыхали на частном острове Норт, где гекконы ичерепахи встречаются чаще, чем люди с профессиональными фотокамерами.Папарацци на острове вне закона. И, разумеется, такаябеспрецедентная конфиденциальность стоит денег. Сервис местных отелей всегда навысоте. К услугам богатых, знаменитых и влюбленных – солнце, воздух, вода ипрезидентские виллы площадью 450 квадратных метров. В июле стоимость недельногопроживания на такой вилле с перелетом обойдется около 2 500 000 рублей, навилле вдвое большей площади —11 000 000 рублей.Недельный отдых на двоих в середине июня на острове Маэ, одномиз самых популярных среди Сейшельских островов, в отеле 2 звезды обойдется в 136 тысяч рублей. Ина пляже вы наверняка кого-нибудь узнаете.