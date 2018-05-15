Продюсер Максим Фадеев показал своих самых любимых женщин.
Примечательно, что среди них не оказалось его супруги Натальи.
Продюсер Максим Фадеев показал своих самых любимых женщин.
Примечательно, что среди них не оказалось его супруги Натальи.
Максим опубликовал в своем Instagram снимок, на котором запечатлен
в обнимку с певицами Наргиз Закировой и Ольгой Серябкиной. Под фотографией Фадеев
написал: "Две половины моего сердца". За час пост набрал более 40 тысяч отметок
"Нравится" и множество комментариев.
Поклонники язвительно отметили, что продюсер совсем забыл
упомянуть свою супругу, с которой, к слову, живет уже более 15 лет. "Макс,а как же жена (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Провокационное
описание🙂", "После
такого поста не забудьте букетик, возвращаясь домой ;))", "Значит в
Вашем сердце НЕТ больше места ни для кого...", "Голова жене", "А
как же место для жены с сыном,родителей?)", "А как же жена? 🤔", – не унимались поклонники.
В интервью Фадеев много раз говорил, что очень дорожит
любимой супругой, ведь она подарила ему сына. Примечательна встреча
Максима с будущей женой. "Был кастинг, мы искали себе танцовщицу в клип
нашей группы "Конвой". Сидели с ребятами за столом и с умным видом
рассуждали, подходит ли нам для танцев очередная претендентка или нет. Заходит
девочка, и я почему-то сказал: "О!" "Ты ее знаешь?" –
спросил приятель. "Конечно, это моя жена!" – "Как же ее
зовут?" – "А это мы сейчас выясним". Таким вот был наглецом.
"Девушка, как вас зовут?" – "Наташа". – "Наташа, будьте
моей женой! Вы же придете сюда завтра на съемки?" – "Наверное, нет, я
к бабушке в деревню еду". – "Не уезжайте", – попросил я и встал
на колени", – рассказал Фадеев. С тех пор они не расставались.