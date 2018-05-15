Алина Алексеева и Борис Дергачев стали жертвами нападения пьяного
мужчины в столичном баре. Инцидент произошел в ночь на 15 мая в одном из
заведений на Гоголевском бульваре.
Алина Алексеева и Борис Дергачев стали жертвами нападения пьяного
мужчины в столичном баре. Инцидент произошел в ночь на 15 мая в одном из
заведений на Гоголевском бульваре.
Пострадавшие, а также оппонент написали заявления друг на
друга в одном из
столичных отделов полиции. Известно, что к отдыхающим артистам коло полуночи подошел
незнакомец. По словам 29-летней Алексеевой, посетитель бара был сильно пьян и начал
их оскорблять.
Артисты
пытались делать вид, что ничего не происходит, но мужчина не унимался. Дебошир
схватил 27-летнего Дергачева за шкирку, вытащил на улицу и стал избивать. В это
время его спутница просила бармена вызвать полицейских, передает "Московский
комсомолец".
До
приезда стражей порядка Алина пыталась защитить товарища и коллегу, как могла. В
ответ драчун ударил Алексееву по лицу. К слову, им оказался 37-летний житель столицы
по имени Даниил – экономист по образованию.
Вскоре
агрессор поехал в НИИ Склифосовского снимать побои (врачи нашли ушиб темени,
травму предплечья). Телесные повреждения зафиксировали и актеры – у них травмы
мягких тканей.
Повторно
они все встретились уже в отделении полиции, где написали заявления с просьбой
провести проверку. Протрезвевший наутро Даниил заявил, что не помнит ночную
потасовку, поскольку был сильно навеселе, и извиняется за некрасивый поступок.