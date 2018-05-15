Алина Алексеева и Борис Дергачев стали жертвами нападения пьяного мужчины в столичном баре. Инцидент произошел в ночь на 15 мая в одном из заведений на Гоголевском бульваре.

Алина Алексеева и Борис Дергачев стали жертвами нападения пьяногомужчины в столичном баре. Инцидент произошел в ночь на 15 мая в одном иззаведений на Гоголевском бульваре.Пострадавшие, а также оппонент написали заявления друг надруга в одном изстоличных отделов полиции. Известно, что к отдыхающим артистам коло полуночи подошелнезнакомец. По словам 29-летней Алексеевой, посетитель бара был сильно пьян и началих оскорблять.Артистыпытались делать вид, что ничего не происходит, но мужчина не унимался. Дебоширсхватил 27-летнего Дергачева за шкирку, вытащил на улицу и стал избивать. В этовремя его спутница просила бармена вызвать полицейских, передает "Московскийкомсомолец".Доприезда стражей порядка Алина пыталась защитить товарища и коллегу, как могла. Вответ драчун ударил Алексееву по лицу. К слову, им оказался 37-летний житель столицыпо имени Даниил – экономист по образованию.Вскореагрессор поехал в НИИ Склифосовского снимать побои (врачи нашли ушиб темени,травму предплечья). Телесные повреждения зафиксировали и актеры – у них травмымягких тканей.Повторноони все встретились уже в отделении полиции, где написали заявления с просьбойпровести проверку. Протрезвевший наутро Даниил заявил, что не помнит ночнуюпотасовку, поскольку был сильно навеселе, и извиняется за некрасивый поступок.