Джо Харт, защищавший ворота сборной Англии на чемпионате мира 2014 и чемпионатах Европы 2012 и 2016, не попадет в заявку команды на предстоящем первенстве мира. Главный тренер англичан Гарет Саутгейт сказал голкиперу Вест Хэма, что не рассчитывает на него.

Джо Харт, защищавший ворота сборной Англии на чемпионате мира 2014 и чемпионатах Европы 2012 и 2016, не попадет в заявку команды на предстоящем первенстве мира. Главный тренер англичан Гарет Саутгейт сказал голкиперу "Вест Хэма", что не рассчитывает на него.Джо Харт, сыгравший за 10 лет 75 матчей в воротах сборной Англии, был основным вратарем во время отборочного турнира. Но в заявку англичан он не попадет. Саутгейт недоволен выступлением Харта в нынешнем сезоне. В Россию отправятся Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Джек Батленд ("Сток Сити") и Ник Поуп ("Бернли").Проблемы Харта, считавшегося лучшим вратарем Англии начались после того, как его клуб "Манчестер Сити" возглавил Хосеп Гвардиола. Испанский тренер отказался от услуг Джо, и вратарю пришлось покинуть "горожан". Сезон 2016/17 он провел в аренде в итальянском "Торино", а недавно завершившийся чемпионат он провел в "Вест Хэме".