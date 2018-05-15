81-летний житель Австралии Джеймс Харрисон, возможно, самый знаменитый донор в своей стране. Пенсионер сдавал кровь в течение 60 лет, проделав это 1173 раза. Врачи говорят, что на счету мужчины миллионы спасенных детских жизней.

81-летний житель Австралии Джеймс Харрисон, возможно, самый знаменитый донор в своей стране. Пенсионер сдавал кровь в течение 60 лет, проделав это 1173 раза. Врачи говорят, что на счету мужчины миллионы спасенных детских жизней, сообщает CNN.Харрисон главный участник национальной программы помощи матерям с отрицательным резус-фактором и их детям.В детстве Джеймс Харрисон перенес операцию по удалению легкого, в результате которой ему сделали переливание крови. После этого австралиец пообещал себе, что обязательно будет жертвовать кровь сам. Впервые он сделал это в 18 лет.Харрисон оказался необычным донором. В его крови был обнаружен антирезусный иммуноглобулин, который выделяют из плазмы. Это вещество оказалось настоящей панацеей для беременных женщин в 1960-е годы, которые с пугающей регулярностью рожали больных детей или же делали выкидыши.Врачи долго не могли понять причину столь странной эпидемии, пока не пришли к выводу, что причина женских недугов кроется в отрицательном резус-факторе — отсутствии антигена D в крови некоторых представительниц прекрасного пола.Харрисон стал участником экспериментальной программы по спасению беременных женщин и их будущих детей. Всего таких доноров на всю страну нашлось лишь 200 человек. Первую инъекцию антирезусного иммуноглобулина, созданного из крови Джеймса Харрисона, сделали беременной женщине в 1967 году.Врачи говорят, что в настоящий момнет в миллионах детей есть частичка Джеймса.В 1999 году Харрисона наградили Орденом Австралии, а в 2003-м он вошел в Книгу рекордов Гиннесса как человек, сдавший больше всего крови. 11 мая 2018 года он сдал кровь в последний раз: после 80 лет в Австралии запрещено это делать.Тем не менее, медики сделали исключение для знаменитого соотечественника. Харрисон выразил надежду, что кому-нибудь удастся побить его рекорд.