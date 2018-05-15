Автоприбор теперь без долгов? Предприятие рассчиталось с задолженностью по налогам на сумму свыше 85 млн рублей. Правда, как отмечают судебные приставы, деньги им пришлось взыскивать с расчетного счета должника самим. Руководство завода разбираться с налоговыми проблемами не торопилось. Генерального директора Автоприбора уже трижды привлекали к административной ответственности за неоплату счетов.

"Автоприбор" теперь без долгов? Предприятие рассчиталось с задолженностью по налогам на сумму свыше 85 млн рублей. Правда, как отмечают судебные приставы, деньги им пришлось взыскивать с расчетного счета должника самим. Руководство завода разбираться с налоговыми проблемами не торопилось. Генерального директора "Автоприбора" уже трижды привлекали к административной ответственности за неоплату счетов. Напомним, финансовые трудности у предприятия начались еще в 2015-ом году. В апреле этого года заводу пришлось отправить часть рабочих в незапланированный отпуск с сокращением заработной платы, речь шла сразу о тысяче человек.