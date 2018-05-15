Геноцид собак в Приморье, убийство чайником в Ростовской области и пивной фонтан в Татарстане. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

Геноцид собак в Приморье, убийство чайником в Ростовскойобласти и пивной фонтан в Татарстане. Обзор региональных новостей отDni.Ru.Свалку трупов домашних животных обнаружили жителиприморского города Артем. Кладбище нашли дети, игравшие на заброшенной стройке.Трупы кошек и собак разбросаны не только на улице, но и в недостроенном здании.Животные, вероятнее всего, были убиты – некоторые трупы завернуты в тряпки,другие уложены в сумки. Новость вызвала переполох среди зоозащитников. Средиверсий, которые обсуждает общественность – деятельность живодеров илирасположенного поблизости приюта, передает12 лет колонии за убийство чайником – такой вердикт вынессуд в Ростовской области. Две пожилые жительницы Таганрога – 65 и 72 лет -проникли в дом своей знакомой. Они предложили 78-летней женщине помощь похозяйству. Однако занялись бабушки-разбойницы вовсе не домашними делами: ониизбили хозяйку дома чайником, после чего ее задушили. Затем старушки прихватилитри тысячи рублей и отправились восвояси. Но скрыться от следствия им неудалось, сообщаетФонтан пива из 50 тысяч бутылок оросил землю Татарстана. Перевозившийценный груз "КамАЗ" взорвался на 1016 км трассы М7 на автостоянке "Тургай".По данным МЧС, 45-летний водитель фуры решил закурить в кабине. Он забыл, чтотам же находится газовая плита. Прогремел взрыв, кабина грузовика сильнодеформировалась, пострадали припаркованные по соседству большегрузы Renault иMercedes. В результате ЧП водитель КАМАЗа получил ожоги, пишетРазбор туалета во дворе школы окончился трагически дляжителя Татарстана. Все произошло днем 14 мая в Тюлячах. По предварительнымданным, директор местной школы дал указание завхозу, дворнику и слесарю разобратьветхий туалет на территории учреждения. При этом никто из работников не прошелинструктаж и не имел средств индивидуальной защиты. Стена строения упала наслесаря. 55-летний мужчина скончался в больнице, сообщает .Более 60 мигрантов прописала в одной квартире 22-летняяжительница Тюмени. Женщина былазарегистрирована на жилплощади своей подруги. Она решила воспользоватьсяположением. Хозяйка квартиры и не знала, что всего за два месяца в ее квартиреоказались прописаны граждане Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана,Казахстана, Армении, Азербайджана и Украины. Ее предприимчивой подружке грозитдо 3 лет лишения свободы – или штраф в 500 тысяч рублей, пишетРевнивый муж выяснял имена любовников жены с помощью утюга ипаяльника. Житель Удмуртии с августа по ноябрь 2017 года истязал свою супругу,заподозрив ее в измене. Он неоднократно избивал потерпевшую, пытал еераскаленным утюгом и паяльником, закрывал жену в подполье, требуя во всем признаться.Суд учел, что у ревнивца на иждивении трое несовершеннолетних детей, и приговорилего к 4 года условно – с испытательным сроком в 3 года, передаетОхранник торгового центра избил молодого человека – инвалидас ДЦП. Как рассказала мать потерпевшего, ее сын немного отстает в развитии, ноон полностью социально-адаптирован. Парень любит гаджеты и часто ходит в MediaMarkt в ТРЦ "Алатырь", работники его знают. Однако в тот день напарня напал мужчина в форме охранника и с бейджем, схватил его, протащил по эскалаторуи выкинул на улицу. В больнице у потерпевшего были зафиксированы телесныеповреждения. Женщина написала заявление в полицию. В "Алатыре"рассказали, что у них есть видеозапись инцидента, но они ее не могутпредоставить. В то же время, утверждают, что нападавший не является ихсотрудником, сообщает .В Волгограде по подозрению в получении крупной взяткизадержан главный врач областного патологоанатомического бюро. Взяточничествомглавврач занимался на протяжении года – с апреля 2017-го. Мзду 53-летниймужчина получал от санитаров, оказывавших услуги по подготовке тел умерших кпогребению. Хотя бюро должно было оказывать такие услуги бесплатно, сродственников брали деньги – около 4,5 тысячи рублей. По данным пресс-службыобластного ГУ МВД, за 30 тысяч рублей в месяц главврач закрывал глаза на незаконнуюдеятельность подчиненных, пишут .Счастливо закончилась история с пропажей двух подростков вБашкирии. Два друга – 15-летние Марсель Ибрагимов и Андрей Сафронов – ушли издома и не вернулись 13 мая. Парней искали родные и полиция. Мама АндреяСафронова сообщила, что мальчики имели при себе большие рюкзаки и дажепневматическое ружье. 15 мая мальчиков нашли под учалинскими садами. Онипризнались родителям, что хотели перейти Уральские горы, передаетБашкирский Отелло на протяжении нескольких дней мучил своюДездемону. Мужчина пригласил даму сердца в гости, назвав первой и единственнойлюбовью. Женщина согласилась. После пары бокалов спиртного давние обиды одолелиревнивца, и он набросился на "первую любовь" с кулаками. Женщина ушладомой, но на следующий день вернулась к мучителю, простив его. Пара продолжила посиделкисо спиртным. Правда, женщине с каждым днем становилось все хуже, а в больницуона не обращалась. Ее госпитализировали только после того, как она упала вобморок. Возбуждено уголовное дело. Ревнивец во всем сознался, сообщает .