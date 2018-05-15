Департамент социальной защиты населения ожидает, что до конца года численность получателей этого вида поддержки возрастёт до 4 тысяч семей.

Во Владимирской области предоставляется целый комплекс мер социальной поддержки семьям с детьми. Законодательством предусмотрены свыше 20 видов выплат таким семьям. В 2018 году на эти цели в регионе выделено 2,3 млрд рублей.Как рассказала директор департамента социальной защиты населения Любовь Кукушкина, с 1 января текущего года на 5 процентов проиндексирован размер выплат регионального уровня, и на 2,5 процента с 1 февраля 2018 года – федерального уровня. Реализация во Владимирской области «майских указов» Президента России находится на постоянном контроле Губернатора Светланы Орловой.Ежемесячную денежную выплату при рождении третьих и последующих детей в размере 8276 рублей во Владимирской области получают почти 8 тысяч человек, на эти цели направляется 696 млн рублей в год. Число родившихся в многодетных семьях в прошлом году возросло на 2 процента, а за первый квартал текущего года – на 8 процентов.С текущего года осуществляется поддержка семей в связи с рождением первого ребёнка. Во Владимирской области на эти цели из федерального бюджета выделено 147 млн рублей. На сегодняшний день более 500 семей региона, имеющих среднедушевой доход ниже 15924 рублей, дополнительно получают 9752 рубля в месяц на первенца. Департамент социальной защиты населения ожидает, что до конца года численность получателей этого вида поддержки возрастёт до 4 тысяч семей.На поддержку многодетных семей, которых в области проживает свыше 11 тысяч, направлено 297 млн рублей. В среднем каждая многодетная семья получает дополнительно 4 тыс. рублей в месяц.Средствами областного материнского (семейного) капитала в размере 57882 рубля в текущем году уже воспользовались 590 семей. Прогнозируется, что в течение года число получателей этой меры поддержки составит 2111 человек. С 1 января 2018 года при рождении одновременно трёх и более детей установлено единовременное пособие в размере 100 тысяч рублей.