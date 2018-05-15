Британские ученые пришли к выводу, что небольшие порции алкоголя помогают снизить потребление спиртного. Более того, это уменьшает число преждевременных смертей, связанных с приемом крепких напитков.

Британские ученые пришли к выводу, что небольшие порции алкоголя помогают снизить потребление спиртного. Более того, это уменьшает число преждевременных смертей, связанных с приемом крепких напитков.Специалисты провели эксперимент, который состоял из двух частей. В нем приняли участие 278 человек.На первом этапе 114 добровольцев были разделены на две группы в зависимости от размера порций спиртных напитков, которые они могли заказывать во время опыта. Стандартная доза составляла около 16 грамм чистого спирта, а малые были на 25 процентов меньше.Во втором эксперименте участвовали уже более 150 человек, передает MedicalXpress. Испытуемых пригласили в местный бар для проведения одного вечера. Им подавали либо стандартные порции пива и вина, либо уменьшенные.Продолжительность сеанса составила три часа. При этом каждый доброволец мог заказывать столько порций, сколько хотел.В результате выяснилось, что те люди, которые брали малые порции, пили меньше спиртного. В первом эксперименте снижение объема употребляемого алкоголя составило около 20%, а во втором – почти 40%.Ученые подчеркнули важность своей работы в данной области. Они объясняют это тем, что сокращение порций алкогольных напитков в барах и ресторанах приведет к уменьшению количества смертей на 5-13% в год.