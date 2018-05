Мировые коллекционеры и галеристы, лучшие эксперты и профессионалы арт-рынка едут в Москву на первый в России масштабный форум о бизнесе в искусстве Synergy Art Forum. Встреча пройдет 19-20 мая в Центральном Манеже.

Мировые коллекционеры и галеристы, лучшие эксперты ипрофессионалы арт-рынка едут в Москву на первый в России масштабный форум обизнесе в искусстве Synergy Art Forum. Встреча пройдет 19-20 мая в ЦентральномМанеже.На одной площадке встретятся арт-критики, коллекционеры,ценители искусства и предприниматели из области арт-индустрии. Эксперты форумарасскажут об основных трендах арт-рынка, о правилах инвестиций в искусство, омонетизации творчества и о том, как находить партнеров для арт-коллабораций.Организует форум Университет "Синергия" при поддержке Департамента культурыгорода Москвы, соорганизатором выступит МОСГОРТУР."Рынок современного искусства – это сегмент со своейуникальной спецификой. Многие интересуются искусством как сферой, где можноприменить свои предпринимательские навыки, но не многие понимают, как устроенэтот рынок. Мы решили, что людям это интересно и надо рассказать об этомподробнее", – говорит исполнительный директор Университета "Синергия" ВадимЛобов.Каждый участник получит на форуме ценный опыт: новичкиоткроют для себя тренды современного искусства, а предприниматели узнают, какна самом деле работает арт-рынок. "В столице работают более 10 тысяч музеев,галерей, театров, кинозалов, творческих студий и других организаций культуры.Однако нельзя сказать, что ниша заполнена. Арт-проекты востребованы, иучастники Synergy Art Forum получат представление о том, как реализовывать своиинициативы", – отметил генеральный директор МОСГОРТУРа Василий Овчинников.Это редкая возможность поговорить об искусстве как бизнесеи привлекательном инвест-проекте.Свое участие в форуме подтвердили известные персоныарт-индустрии: глава отдела исследований в области арт-бизнеса в Sotheby’sInstitute of Art Йэйн Робертсон, основатель Pearl Lam Gallery Перл Лэм, коллекционер,сооснователь DSL Collection Сильвиан Леви, главный юрист-консультант The FineArt Group Фреэ Стюарт, британский художник, искусствовед и историк искусства СьюзиХодж, а также соучредитель проекта Burning Man Кримсон Роуз и другие. Модераторомфорума станет искусствовед, куратор, заведующий отделом современного искусстваГосударственного Эрмитажа Дмитрий Озерков.На полях форума намечены несколько панельных дискуссий "Артв большом городе", "Частные коллекции" и "Галеристы Vs Художники". Ведущиеэксперты в области арт-бизнеса расскажут на них о своем взгляде на искусство иинвестирование.