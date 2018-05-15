Эксперты пришли к заключению, что слишком активная половая жизнь может привести к летальному исходу. Такое открытие исследователи сделали после наблюдения за спариванием грызунов.

Эксперты пришли к заключению, что слишком активная половая жизнь может привести к летальному исходу. Такое открытие исследователи сделали после наблюдения за спариванием грызунов.Анализ активности хищных сумчатыхзверьков в Австралии натолкнул ученых на любопытную теорию. Специалисты заявили, что насыщенная половая жизнь не просто вредит здоровью, но и может поставить под угрозу целые виды животных.Эксперты обнаружили, что сумчатые мыши проводят настоящие секс-марафоны и спариваются по 14 часов в сутки с большим количеством самок. После этого ни один самец не выживает, передает портал Phys.org.Это происходит из-за повышенного уровня стресса, который приводит к критическому ослаблению иммунной системы и летальному исходу. Как правило, самцы умирают, так и не увидев своих детенышей.Основными признаками сексуальногопереутомления ученые назвали появление кровоточащих ран и нарушение опорно-двигательной системы. В отличие отсамок, продолжительность жизни которых составляет около двух лет, самцыавстралийских хищных сумчатых живут вдвое меньше и умирают до своего первогодня рождения.Любопытно, что такое "смертоносное" размножение идет на пользу женским особям. Дело в том, что оплодотворение осуществляется спермой самого сильного самца, поэтому они получают лучших отцов для своего потомства.