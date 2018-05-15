В первом квартале 2018 года компания ВТБ Страхование увеличила чистую прибыль до 6,4 млрд рублей (по ОСБУ), что на 45% выше результата за аналогичный период прошлого года. Объем сборов компании за ..

В первом квартале 2018 года компания ВТБ Страхование увеличила чистую прибыль до 6,4 млрд рублей (по ОСБУ), что на 45% выше результата за аналогичный период прошлого года. Объем сборов компании за отчетный период составил 22,8 млрд рублей, рост по сравнению с первым кварталом 2017 г. – 43%.Наибольший прирост (на 61%) продемонстрировали сборы по корпоративному бизнесу, которые составили 5,3 млрд рублей. Сборы в розничном направлении выросли на 38%, до 17,5 млрд рублей.Общий объем выплат страховой компании составил 2 млрд рублей, что на 5% больше, чем в январе-марте прошлого года. Размер собственных средств на отчетную дату достиг 36 млрд рублей, рост с начала года – 22%.«Положительных результатов работы в первом квартале удалось достичь за счет сотрудничества с крупными корпоративными клиентами, развития страховых медицинских продуктов, а также за счет банкострахования, которое является одним из драйверов страхового рынка в последние несколько лет. Мы видим для себя хорошие перспективы и на последующие периоды», - прокомментировал генеральный директор ВТБ Страхование Геннадий Гальперин.