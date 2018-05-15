У бывшей жены Джигарханяна от ярости пошла пена изо рта. Она разнесла студию программы.

У бывшей жены Джигарханяна от ярости пошла пена изо рта. Она разнесла студию программы.Страшным скандалом и мордобоем окончилась съемка очередного выпуска программы "Пусть говорят", где продолжается обсасывание темы скандального развода Армена Джигарханяна и киевской домработницы Виталины Цымбалюк-Романовской. То, что устроила "молодая пианистка" в студии Первого канала, удивило даже циничных сотрудников программы. Подробностями с Dni.Ru поделился редактор программы."Накануне в театре Джигарханяна мы снимали сюжет и были поражены тому, как плохо выглядит артист, – рассказал работник "Пусть говорят". – Армен Борисович с трудом ноги передвигает. Еле-еле ползает. Из машины выколупывали его два часа, как грецкий орех из скорлупы. Городил такое, что просто ах! В коридоре его ждали стримеры (журналисты, без помощи оператора самостоятельно ведущие телетрансляцию. – Прим. ред.) – мол, почему Цымбалюк-Романовская еще не сидит в тюрьме. А Джигарханян стал плакать: верните мне ее, мне без нее плохо. Короче, там происходит что-то несусветное!""Когда эту шокирующую запись показали в студии "Пусть говорят", Цымбалюк-Романовская заорала, что, мол, вот, до чего довели великого артиста без нее, а ней он-де был огурцом, – продолжает собеседник. – На что присутствовавшая на съемке народная артистка России Тамара Семина возразила: "В ЗАГС с вами он шел из больничной палаты, может, вы его до такого состояния и довели". Господи, что тут началось! Цымбалбюк-Романовская подлетела к 79-летней актрисе и ударила ее. Зал закричал от ужаса. За избиваемую Семену вступилась Маргарита Черес (первая уволенная Цымбалюк-Романовскоая работница театра Джигарханяна, костюмер с 20-летним стажем – Прим.ред.). Виталина прямо по белым диваном в студии бросилась бежать, накинулась на Черес, стала ее избивать и орала, чтоб ты "заткнула свой беззубый рот". Словом, ад".Как говорят очевидцы, у Цымбалюк-Романовской капала слюна изо рта и даже была видан пена. То, что устроила она в студии, ужаснуло всех присутствующих. "Контракт на выпуски с ней подписан до сентября, но мы не знаем, что делать – люди отказываются даже за деньги не только сниматься с ней в одной программе, но даже находиться в одной студии, мне кажется, она обезумела от безнаказаннности", – добавил сотрудник "Пусть говорят"