Балконы, готовые рухнуть. Жильцы 53 дома на Диктора Левитана боятся на них выходить. Пятиэтажке больше 50 лет, и здесь ни разу не приводился капитальный ремонт. И балконы - не единственная проблема собственников. В доме течет крыша и разрушается фундамент. Готова ли услышать претензии собственников управляющая компания – выясняла Татьяна Данилова.
Балконы, готовые рухнуть. Жильцы 53 дома на Диктора Левитана боятся на них выходить. Пятиэтажке больше 50 лет, и здесь ни разу не приводился капитальный ремонт. И балконы - не единственная проблема собственников. В доме течёт крыша и разрушается фундамент. Готова ли услышать претензии собственников управляющая компания – выясняла Татьяна Данилова.