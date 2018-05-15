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<a href="http://33live.ru/novosti/15-05-2018-dom-razvalivaetsya-v-ozhidanii-kapremonta.html" target="_blank">Дом разваливается в ожидании капремонта?</a> - Балконы, готовые рухнуть. Жильцы 53 дома на Диктора Левитана боятся на них выходить. Пятиэтажке больше 50 лет, и здесь ни разу не приводился капитальный ремонт. И балконы - не единственная проблема собственников. В доме течет крыша и разрушается фундамент. Готова ли услышать претензии собственников управляющая компания – выясняла Татьяна Данилова.