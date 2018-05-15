Внимание водителей! С сегодняшнего дня и почти до конца лета движение по Студёной горе ограничено. От спуска с улицы Дворянской и практически до улицы Дзержинского будут реконструировать тепловые сети промышленной котельной. Сегодня рабочие установили на фонарных столбах знаки ограничения дорожного движения, к асфальту проезжей части присверлили пластиковые бело-оранжевые конусы.

Внимание водителей! С сегодняшнего дня и почти до конца лета движение по Студёной горе ограничено. От спуска с улицы Дворянской и практически до улицы Дзержинского будут реконструировать тепловые сети промышленной котельной. Сегодня рабочие установили на фонарных столбах знаки ограничения дорожного движения, к асфальту проезжей части присверлили пластиковые бело-оранжевые конусы. На участке ремонтных работ движение с двух полос ограничили до одной полосы в каждом направлении, а скорость движения вплоть до 20 километров в час. Учитывая, что здесь ходит и общественный транспорт, автомобилистам следует готовиться к пробкам. Закончатся ремонтные работы только 27-го августа.