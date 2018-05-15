Из коровника одного из районных сельхозпредприятий ранее судимые фигуранты похитили имущество на сумму свыше 106 тысяч рублей.

В начале мая текущего года в полицию поступило сообщение о краже имущества из коровника в одной из деревень Петушинского района. Причиненный материальный ущерб превысил 106 тысяч рублей.Полицейские, прибывшие на место преступления, установили, что неизвестные, разбив оконную раму, проникли в помещение, откуда похитили двери, кабель, металлические трубы и водонагреватель, находившиеся в собственности сельхозпредприятия.Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Петушинскому району в ходе проведения оперативных мероприятий установили, что к совершению кражи причастны 52-х и 53-летний ранее судимые местные жители. Подозреваемые были задержаны и дали признательные показания.14 мая текущего года следственным отделом Петушинского ОМВД в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Похищенное имущество частично изъято. Расследование уголовного дела продолжается.