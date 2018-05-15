Актриса Анджелина Джоли время все свое время уделяет детям. Поговаривают,
что таким образом голливудская дива пытается переключиться от гнетущих мыслей.
Якобы информация о том, что ее экс-супруг Брэд Питт планирует завести ребенка с
Дженнифер Энистон выбила ее из колеи.
Актриса Анджелина Джоли время все свое время уделяет детям. Поговаривают,
что таким образом голливудская дива пытается переключиться от гнетущих мыслей.
Якобы информация о том, что ее экс-супруг Брэд Питт планирует завести ребенка с
Дженнифер Энистон выбила ее из колеи.
Папарацци заметили, что Анжелина стала чаще хвастаться наследниками на публике. Семейство посещает показы, премьеры, музеи и кафе.
Отметим, что в последнее время Джоли везде сопровождает ее
14-летний приемный сын Пак. Они вдвоем даже отметили День матери в
фешенебельном ресторане. По некоторым данным юноша не переносит внимание
прессы, поэтому каждый выход в компании звездной матери дается ему с трудом.
Однако ради утешения любимой родительницы он готов терпеть назойливых
папарацци, сообщает Hollywood Life.
Для Джоли сейчас непростой период. Сплетни о тайном романе
ее бывшего мужа раздражали голливудскую диву, а уж информация о беременности Энистон от Питта окончательно раздавила звезду.
Недавно в западную пресса сообщила о том, что судьба вновь
свела Брэда и Дженнифер. Мол, актер прикрывается отношениями с
красоткой-архитектором Нэри Оксман, а Джен строит из себя независимую одиночку.
Друг Энистон, рассказал журналу In Touch, что Брэд предложил
своей возлюбленной завести ребенка. "Я уже вижу, что в будущем у них
появится малыш, – сообщил знакомый актрисы, пожелавший остаться неназванным. –
Питт и Джен говорили о том, чтобы съехаться и попробовать еще раз. Все это
может привести к тому, что она наконец родит ему ребенка".
Актриса была огорошена, более того, Джен вспомнила прошлые
неудачные попытки забеременеть и едва не запаниковала. "Когда будучи в
браке с Брэдом она потеряла ребенка, оба были убиты горем. Но сейчас они готовы
попробовать еще раз", – отметил знакомый пары.