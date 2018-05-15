Актриса Анджелина Джоли время все свое время уделяет детям. Поговаривают, что таким образом голливудская дива пытается переключиться от гнетущих мыслей. Якобы информация о том, что ее экс-супруг Брэд Питт планирует завести ребенка с Дженнифер Энистон выбила ее из колеи.

Актриса Анджелина Джоли время все свое время уделяет детям. Поговаривают,что таким образом голливудская дива пытается переключиться от гнетущих мыслей.Якобы информация о том, что ее экс-супруг Брэд Питт планирует завести ребенка сДженнифер Энистон выбила ее из колеи.Папарацци заметили, что Анжелина стала чаще хвастаться наследниками на публике. Семейство посещает показы, премьеры, музеи и кафе.Отметим, что в последнее время Джоли везде сопровождает ее14-летний приемный сын Пак. Они вдвоем даже отметили День матери вфешенебельном ресторане. По некоторым данным юноша не переносит вниманиепрессы, поэтому каждый выход в компании звездной матери дается ему с трудом.Однако ради утешения любимой родительницы он готов терпеть назойливыхпапарацци, сообщает Hollywood Life.Для Джоли сейчас непростой период. Сплетни о тайном романеее бывшего мужа раздражали голливудскую диву, а уж информация о беременности Энистон от Питта окончательно раздавила звезду.Недавно в западную пресса сообщила о том, что судьба вновьсвела Брэда и Дженнифер. Мол, актер прикрывается отношениями скрасоткой-архитектором Нэри Оксман, а Джен строит из себя независимую одиночку.Друг Энистон, рассказал журналу In Touch, что Брэд предложилсвоей возлюбленной завести ребенка. "Я уже вижу, что в будущем у нихпоявится малыш, – сообщил знакомый актрисы, пожелавший остаться неназванным. –Питт и Джен говорили о том, чтобы съехаться и попробовать еще раз. Все этоможет привести к тому, что она наконец родит ему ребенка".Актриса была огорошена, более того, Джен вспомнила прошлыенеудачные попытки забеременеть и едва не запаниковала. "Когда будучи вбраке с Брэдом она потеряла ребенка, оба были убиты горем. Но сейчас они готовыпопробовать еще раз", – отметил знакомый пары.