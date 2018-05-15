Думская фракция Единая Россия выдвинула экс-министра финансов, главу Центра стратегических разработок Алексея Кудрина на пост председателя Счетной палаты. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев предложил должность своего заместителя по социальной политике нынешней главе Счетной палаты Татьяне Голиковой, в результате чего место руководителя ведомства стало вакантным.

Думская фракция "Единая Россия" выдвинула экс-министрафинансов, главу Центра стратегических разработок Алексея Кудрина на постпредседателя Счетной палаты. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев предложил должностьсвоего заместителя по социальной политике нынешней главе Счетной палаты ТатьянеГоликовой, в результате чего место руководителя ведомства стало вакантным.Вечером во вторник, 15 мая фракция "Единой России"в полном составе встречалась с Алексеем Кудриным. Как сообщил один изучастников заседания, на нем было принято решение выдвинуть кандидатуру бывшего министра на пост главы Счетной палаты.Накануне президиум единороссов рекомендовал депутатамфракции выдвинуть Кудрина на эту должность. Вице-спикер, лидер парламентскогобольшинства Сергей Неверов отметил профессионализм и опыт бывшего главы Минфина.В свою очередь сам Кудрин сообщил, что принял предложение единороссов ипоблагодарил за него.По закону о Счетной палате, кандидатуры для назначения надолжность ее председателя вносятся президенту Советом Госдумы по предложениямфракций, причем главе государства должно быть представлено не менее трехкандидатур.Известно, что коммунисты хотят предложить на эту должностьдепутата Госдумы Юрия Синельщикова, а фракция "Справедливая Россия"выдвинет главу думского комитета по финансовым рынкам Анатолия Аксакова. ЛДПРне планировала вносить кандидатуру, но в качестве возможного кандидата от своейфракции упоминала аудитора Счетной палаты Максима Рохмистрова.Президент выбирает из выдвинутых кандидатур одну и вносит еев Госдуму для назначения на должность председателя Счетной палаты. По даннымисточников, Госдума, скорее всего, рассмотрит кандидатуру на заседании 22 маяили 24 мая.Напомним, что сразу после вступления в должность 7 маяпрезидент России Владимир Путин в соответствии с Конституцией отправилправительство в отставку. В тот же день глава государства внес на рассмотрениеГосдумы кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра, 8 мая депутатыодобрили это предложение, и президент подписал соответствующий указ.Известно, что состав нового кабинета министров изменится. Кресловице-премьера по вопросам промышленности и энергетики займет Дмитрий Козак,курировать вопросы культуры и спорта Медведев может поручить Ольге Голодец, асельское хозяйство – полномочному представителю президента в Центральномфедеральном округе Алексею Гордееву.Самым неожиданным назначением в политических кругах называютвозможную новую должность Виталия Мутко: он может занять пост вице-премьера повопросам строительства. Первый заместитель руководителя аппарата правительстваМаксим Акимов, вероятно, станет вице-премьером по транспорту, связи и цифровойэкономике, заместитель министра обороны Юрий Борисов – вице-премьером пооборонно-промышленному комплексу.