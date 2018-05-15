Бабушка известного телеведущего Ивана Урганта не может приехать в его новый шикарный особняк. Нина Ургант жалуется на плохое самочувствие и считает, что ее болезнь неизлечима.

Бабушка известного телеведущего Ивана Урганта не можетприехать в его новый шикарный особняк. Нина Ургант жалуется на плохоесамочувствие и считает, что ее болезнь неизлечима.Иван Ургант никак не закончит ремонт в роскошномподмосковном особняке, который он приобрел за 7 миллионов долларов.В доме имеется все для шикарной жизни: зимний сад-холл, гостевой блок, каминная, столовая с выходом на открытую веранду и просторная бильярдная. Однако семействуартиста – супруге и детям – приходится пока жить в квартире в центре Москвы.Тягу к жизни в деревне Ивану привила бабушка. Отецтелеведущего, Андрей – сын известной артистки Нины Ургант. Звезда фильма "Белорусскийвокзал" каждое лето ездила с внуком на дачу под Питером, в Грузино. Любимымзанятием будущей телезвезды была ловля бабочек.Эта дача на участке в шесть соток без водопровода и теплоготуалета перешла к папе Ивана. Андрей Ургант теперь возит туда молодую женуЕлену Романову. Первая супруга, мать Ивана, скончалась несколько лет назад отосложнений после перенесенного тяжелого гриппа.Нина Ургант так и живет в Санкт-Петербурге и никак несоберется в гости к внуку, оценить его новое приобретение. 88-летняя актрисажалуется на плохое самочувствие. "Плохо слышу, никуда из квартиры невыхожу. От спальни до кухни добираюсь с огромным трудом. Каждый день принимаю усебя доктора. Старость – это неизлечимо. О каких поездках за город иликуда-либо вы говорите", – цитирует бабушку Ивана EG.ru.Семейное поместье Урганта расположено по соседству с новым особнякомшоумена. Там поселилась теща Урганта, которой очень нравится жить в селеИславском. Как сообщается, Иван намерен продать этот дом за 10 миллионовдолларов – правда, пока не может найти покупателей.