Бабушка известного телеведущего Ивана Урганта не может
приехать в его новый шикарный особняк. Нина Ургант жалуется на плохое
самочувствие и считает, что ее болезнь неизлечима.
Бабушка известного телеведущего Ивана Урганта не может
приехать в его новый шикарный особняк. Нина Ургант жалуется на плохое
самочувствие и считает, что ее болезнь неизлечима.
Иван Ургант никак не закончит ремонт в роскошном
подмосковном особняке, который он приобрел за 7 миллионов долларов.
В доме имеется все для шикарной жизни: зимний сад-холл, гостевой блок, каминная, столовая с выходом на открытую веранду и просторная бильярдная. Однако семейству
артиста – супруге и детям – приходится пока жить в квартире в центре Москвы.
Тягу к жизни в деревне Ивану привила бабушка. Отец
телеведущего, Андрей – сын известной артистки Нины Ургант. Звезда фильма "Белорусский
вокзал" каждое лето ездила с внуком на дачу под Питером, в Грузино. Любимым
занятием будущей телезвезды была ловля бабочек.
Эта дача на участке в шесть соток без водопровода и теплого
туалета перешла к папе Ивана. Андрей Ургант теперь возит туда молодую жену
Елену Романову. Первая супруга, мать Ивана, скончалась несколько лет назад от
осложнений после перенесенного тяжелого гриппа.
Нина Ургант так и живет в Санкт-Петербурге и никак не
соберется в гости к внуку, оценить его новое приобретение. 88-летняя актриса
жалуется на плохое самочувствие. "Плохо слышу, никуда из квартиры не
выхожу. От спальни до кухни добираюсь с огромным трудом. Каждый день принимаю у
себя доктора. Старость – это неизлечимо. О каких поездках за город или
куда-либо вы говорите", – цитирует бабушку Ивана EG.ru.
Семейное поместье Урганта расположено по соседству с новым особняком
шоумена. Там поселилась теща Урганта, которой очень нравится жить в селе
Иславском. Как сообщается, Иван намерен продать этот дом за 10 миллионов
долларов – правда, пока не может найти покупателей.