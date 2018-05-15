Прославленный спортсмен и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал ответственных за назначение ставшего информатором WADA Григория Родченкова главой Московской антидопинговой лаборатории. Он дал откровенное интервью Владимиру Познеру на Первом канале.

Прославленный спортсмени депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвалответственных за назначение ставшего информатором WADA Григория Родченкова главой Московской антидопинговой лаборатории. Он дал откровенное интервьюВладимиру Познеру на Первом канале.Сначала функционер сказал, что решение о назначении Родченкова на эту должностьбыло принято коллегиально, а его кандидатура рекомендовалась научнымсообществом. Чиновник от спорта отметил, что кандидатов было совсем немного.Тогда ведущий спросил, кто именно принимал данное решение. Тогда двукратныйолимпийский чемпион по хоккею, занимавший на тот момент пост председательГоскомитета России по физкультуре и спорту, раскрыл имя покровителя Родченкова.По его словам, это Наталья Паршикова, передаетВячеслав Фетисов добавил, что она была единственнымчеловеком, кого он уволил из Росспорта в том году. Он отметил, что почти сразуее приняли на работу к министру спорта Виталию Мутко, который в 2008 году назначилПаршикову первой в ведомство.Отметим, во времяпресс-конференции 14 декабря 2017 года президент России Владимир Путин назвалназначение Григория Родченкова ошибкой, добавив, что знает, кто именнопоставил его во главе Московской антидопинговой лаборатории.Ранее Родченков заявлял,что в России существует государственная программа по поддержке допинга. Крометого, предатель утверждал, что именно он создал для спортсменов коктейль"Дюшес", который те употребляли. В результате из-за скандалароссийским олимпийцам пришлось выступать под нейтральным флагом на зимних Играхв Пхенчхане.