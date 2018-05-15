Международный фестиваль актуальной фотографии и фотокниги PHOTOBOOKFEST 2018 представляет проект NOOR. Иди и смотри, первую в России выставку фотоагентства NOOR, всколыхнувшего фотожурналистику за последние 10 лет. Честные и независимые высказывания о современном мире, насущных проблемах последнего десятилетия в фотографиях, мультимедиа проектах и журналистских материалах ведущих мировых фотожурналистов, составляющих уникальный кооператив NOOR.

Международныйфестиваль актуальной фотографии и фотокниги PHOTOBOOKFEST 2018 представляет проект"NOOR.Иди и смотри", первую в России выставку фотоагентства NOOR, всколыхнувшего фотожурналистикуза последние 10 лет. Честные и независимые высказывания о современном мире,насущных проблемах последнего десятилетия в фотографиях, мультимедиа проектах ижурналистских материалах ведущих мировых фотожурналистов, составляющихуникальный кооператив NOOR.2007 году, когда профессиональное сообщество всерьез заговорило о кризисефотожурналистики, на международном фестивале в Перпиньяне Visa pour L’Imageбыло объявлено о создании принципиально нового агентства NOOR со штаб-квартиройв Амстердаме. 9 признанных фотографов, среди которых Пеп Бонет, Стэнли Грин,Франческо Зизола, Юрий Козырев, Кадир ван Лохёйзен и первый управляющийдиректор Клаудиа Хинтерзеер объединили свои усилия и связи, чтобы пролить светна явления, которые "просто необходимо увидеть". Так, с момента своегопоявления NOOR – что в переводе с арабского означает "свет" – стремитсярассказать об окружающей действительности посредством независимых ивсесторонних репортажей и тем самым способствовать переменам в обществе исознании людей. Осознавая фундаментальную силу фотографического изображения каксвидетельства о мире Юджин Смит говорил: "Фотографияможет быть тем маленьким светом, который помогает нам по мере сил менять мир клучшему".NOORфокусируется на глубоких фотографических исследованиях и долгосрочныхдокументальных проектах о гражданских и политических волнениях, социальныхпотрясениях, войнах, природных катастрофах и частных историях людей,затрагивающих вопросы социальной несправедливости и нарушения прав человека. "Наши фотографии – это своего рода формасопротивления. Мы создаем их из объединяющего нас чувства уважения к смелости ичеловеколюбия к тем, кто отстаивает свое право на свободную и справедливуюжизнь где бы то ни было" (Клеман Саккомани, управляющий директор NOOR).Наряду с индивидуальными проектами, отмеченными наградами World Press Photo,Visa d’or Awards, W. Eugene Smith Awards, Bayeux-CalvadosAwards, POYiAwads,Prix Pictet,и др. на выставке будут представлены масштабные групповые проектыфотографов NOOR.NOORпозволяет фотографам сохранять свою независимость; выбирать темы для съемок;вести долгосрочные проекты, на которые не решаются печатные издания; а такжерассказывать об историях, которым не хватает фотосвидетельств. "Мне интересны лишь те, ктовидит в фотографии смысл жизни. Те люди, с которыми я сейчас работаю вагентстве, именно такие", – говорит Юрий Козырев.Сегодня агентство объединяет 16фотографов из 13 стран мира: Нина Берман, Андреа Брюс, Стэнли Грини Джон Ловештейн (США), Пеп Бонет и Себастьян Листе (Испания), Бенедикт Кюрзен(Франция), Юрий Козырев (Россия), Франческо Зизола (Италия), Аликсандра Фадзина(Великобритания), Кадир ван Лохёйзен (Голландия), Таня Хабджука (Иордания),Робин Хаммонд (Новая Зеландия), Арко Датто (Индия), Санне де Вильде и ЛеонардПонго (Бельгия).рамках выставки также состоится образовательная программа с участием членовагентства NOOR и специалистов по фотографии из Нидерландов.