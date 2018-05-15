Врач известной наркологической клиники обозначил три главных мифа о генетических предпосылках алкоголизма и наркомании. Оказывается, стать алкоголиками могут склонные к депрессиям и люди с азиатскими генами.

Врач известной наркологической клиники обозначил три главных мифа о генетических предпосылках алкоголизма и наркомании. Оказывается, стать алкоголиками могут склонные к депрессиям и люди с азиатскими генами.Мифы об алкоголизме развеял заместительглавного врача по медицинской части клиники Марашка Дмитрий Мовчан.Миф 1: Алкоголизм –бич нашего времениАлкогольные напитки употребляли еще в давние времена. Спирт вчистом виде впервые получили арабы в VI веке, но использовали сугубо вмедицинских целях (Коран запрещает пить). В Европе не бездействовали алхимики:они получили безводный спирт еще в 1400 году. Изначально алкоголь "принимали" каклекарство от всех болезней, позже, чтобы поднять настроение, почувствоватьэйфорию. А потом стали развиваться технологии дистилляции, что позволилопроизводить его в промышленных масштабах. Так мир стал пьющим.С начала XIXвека стали появляться "трезвеннические традиции" – "сухие" законы ипрочие меры. В России борьба с алкоголем носила волнообразный характер. Массовоепроизводство водки в России началось при Иване Грозном, он быстро спохватился ипытался систематизировать пьянство (пейте, но в заведениях). Алкогольным монополистом было государство. Населению было запрещено гнатьдома спирт, за это грозили штрафами и даже тюремным сроком. Бороться с пагубной привычкой населения пытался и Петр 1. По его приказу была выпущена чугунная медаль весом в 7 кг, которую надевали уличенным в пьянстве и обязывали носить ее семь дней.Миф 2: Бытовоепьянство – не алкоголизмСамтермин "алкоголизм" впервые в 1848 году употребил шведский врач Магнус Гусс,а до этого времени различия между пьянством и заболеванием действительно неделали. Только в 1952 году алкоголизм был утвержден ВОЗ как болезнь. Бытовоепьянство – как раз та самая стадия предзависимости, и грань между этими "стадиями" весьмаразмыта. Регулярное употребление алкоголя даже в небольших дозах говорит, какминимум, о психологической зависимости.Миф 3: Существует"ген алкоголизма"Действительно,давно было замечено и доказано, что алкоголизм чаще развивается у выходцев изсемей, в которых родители страдали этим заболеванием. И вероятность продолжитьдинастию предков у таких детей в семь раз выше, чем в здоровых семьях. Однакогена, наличие которого кричит о непременной алкоголизации, не существует. Выделяютразве что два вида генов, поломки в которых в некоторых случаях могут привести кзаболеванию, причем это может быть любая зависимость, не обязательно отспиртного. Это гены,отвечающие за метаболизм, который, кстати, бывает двух типов: европейский и азиатский.Этанол (грубо говоря, алкоголь), попадая в организм, окисляется опять же в два этапа и с помощью двух ферментов (алкогольдигдрогеназа и ацетатольдегиддегидрогеназа). У азиатов, атакже носителей большого количества азиатских генов, которые можно обнаружить ванализе ДНК, предрасположенность к алкоголизму выше, чем у европейцев.Кроме того, существуют гены, контролирующие нейропсихические функции мозга. Это гены синтеза и разрушениятаких нейромедиаторов "радости" как дофамин, норадреналин, ГАМК, серотонин, геныих рецепторов и белков-переносчиков. При алкоголизме (или другой зависимости)существенно меняется синтез этих нейромедиаторов, либо ускоряется их разрушение.Так человек с недостатком серотонина склонен к депрессии, повышеннойтревожности, неустойчив к стрессу. Злоупотребляяалкоголем, он, по сути, находит себе "лекарство". В опьянении организмкомпенсирует уровень серотонина и, клинически, это проявляется подъемомнастроения, эйфорией, снижением тревоги. Данный механизм запускает формированиепсихической и физической зависимости. Так что основным фактором алкоголизма является среда – стресс,одиночество, семейные проблемы, неблагополучные семьи, асоциальное окружение.На сегодняшний день мнения ведущих наркологов Россииоднозначно – нет такого одного гена,который бы отвечал за алкоголизм. Выявлены только "гены риска", это разныегены и разные их комбинации которые увеличивают риск возникновения алкоголизмаи наркомании, не более того.