Врач известной наркологической клиники обозначил три главных мифа о генетических предпосылках алкоголизма и наркомании. Оказывается, стать алкоголиками могут склонные к депрессиям и люди с азиатскими генами.
Врач известной наркологической клиники обозначил три главных мифа о генетических предпосылках алкоголизма и наркомании. Оказывается, стать алкоголиками могут склонные к депрессиям и люди с азиатскими генами.
Мифы об алкоголизме развеял заместитель
главного врача по медицинской части клиники Марашка Дмитрий Мовчан.
Миф 1: Алкоголизм –
бич нашего времени
Алкогольные напитки употребляли еще в давние времена. Спирт в
чистом виде впервые получили арабы в VI веке, но использовали сугубо в
медицинских целях (Коран запрещает пить). В Европе не бездействовали алхимики:
они получили безводный спирт еще в 1400 году. Изначально алкоголь "принимали" как
лекарство от всех болезней, позже, чтобы поднять настроение, почувствовать
эйфорию. А потом стали развиваться технологии дистилляции, что позволило
производить его в промышленных масштабах. Так мир стал пьющим.
С начала XIX
века стали появляться "трезвеннические традиции" – "сухие" законы и
прочие меры. В России борьба с алкоголем носила волнообразный характер. Массовое
производство водки в России началось при Иване Грозном, он быстро спохватился и
пытался систематизировать пьянство (пейте, но в заведениях). Алкогольным монополистом было государство. Населению было запрещено гнать
дома спирт, за это грозили штрафами и даже тюремным сроком. Бороться с пагубной привычкой населения пытался и Петр 1. По его приказу была выпущена чугунная медаль весом в 7 кг, которую надевали уличенным в пьянстве и обязывали носить ее семь дней.
Миф 2: Бытовое
пьянство – не алкоголизм
Сам
термин "алкоголизм" впервые в 1848 году употребил шведский врач Магнус Гусс,
а до этого времени различия между пьянством и заболеванием действительно не
делали. Только в 1952 году алкоголизм был утвержден ВОЗ как болезнь. Бытовое
пьянство – как раз та самая стадия предзависимости, и грань между этими "стадиями" весьма
размыта. Регулярное употребление алкоголя даже в небольших дозах говорит, как
минимум, о психологической зависимости.
Миф 3: Существует
"ген алкоголизма"
Действительно,
давно было замечено и доказано, что алкоголизм чаще развивается у выходцев из
семей, в которых родители страдали этим заболеванием. И вероятность продолжить
династию предков у таких детей в семь раз выше, чем в здоровых семьях. Однако
гена, наличие которого кричит о непременной алкоголизации, не существует. Выделяют
разве что два вида генов, поломки в которых в некоторых случаях могут привести к
заболеванию, причем это может быть любая зависимость, не обязательно от
спиртного. Это гены,
отвечающие за метаболизм, который, кстати, бывает двух типов: европейский и азиатский.
Этанол (грубо говоря, алкоголь), попадая в организм, окисляется опять же в два этапа и с помощью двух ферментов (алкогольдигдрогеназа и ацетатольдегиддегидрогеназа). У азиатов, а
также носителей большого количества азиатских генов, которые можно обнаружить в
анализе ДНК, предрасположенность к алкоголизму выше, чем у европейцев.
Кроме того, существуют гены, контролирующие нейропсихические функции мозга. Это гены синтеза и разрушения
таких нейромедиаторов "радости" как дофамин, норадреналин, ГАМК, серотонин, гены
их рецепторов и белков-переносчиков. При алкоголизме (или другой зависимости)
существенно меняется синтез этих нейромедиаторов, либо ускоряется их разрушение.
Так человек с недостатком серотонина склонен к депрессии, повышенной
тревожности, неустойчив к стрессу. Злоупотребляя
алкоголем, он, по сути, находит себе "лекарство". В опьянении организм
компенсирует уровень серотонина и, клинически, это проявляется подъемом
настроения, эйфорией, снижением тревоги. Данный механизм запускает формирование
психической и физической зависимости. Так что основным фактором алкоголизма является среда – стресс,
одиночество, семейные проблемы, неблагополучные семьи, асоциальное окружение.
На сегодняшний день мнения ведущих наркологов России
однозначно – нет такого одного гена,
который бы отвечал за алкоголизм. Выявлены только "гены риска", это разные
гены и разные их комбинации которые увеличивают риск возникновения алкоголизма
и наркомании, не более того.