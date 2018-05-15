Скандальная свадьба эпатажного персонажа российского телевидения Гогена Солнцева стала темой обсуждения в программе Андрея Малахова Прямой эфир. Его супруга старше Ильи (таково настоящее имя молодожена) на 31 год. Прохор Шаляпин считает, что это пародия на его союз с Ларисой Копенкиной.

Скандальная свадьба самого эпатажного персонажа российского телевидения Гогена Солнцева стала темой обсуждения в программе Андрея Малахова "Прямой эфир". Его супруга старше Ильи (таково настоящее имя молодожена) на 31 год.Мать Солнцева давно привыкла к его чудачествам, но свадьба сына с пенсионеркой Екатериной Терешкович едва не свела ее в могилу. В то время как Гоген с 63-летней супругой проводит медовый месяц на Кипре, его мать борется с последствиями перенесенного инсульта.Комментируя свой выбор, Солнцев утверждает: он женился по любви, в своей избраннице не чувствует пожилого человека и вообще для него понятия возраста не существует.Супруга Гогена хоть и знает о словах свекрови, будто она "страшна как атомная война", считает себе еще вполне "конкурентоспособной" и готова общаться с родственниками мужа.Однако его мать, которая видела избранницу сына только по телевизору, так и не понимает, что нужно "этой старой козе" от ее мальчика.Некоторые гости в студии, однако, пытаются объяснить выбор Гогена тем, что, возможно, тем самым он хочет показать матери, что та его в свое время "недолюбила".Однако немало и тех, кто называет Солнцева "геронтофилом" и уверен, что будущего у этой семьи быть не может.Еще один светский персонаж – певец Прохор Шаляпин, который несколько лет назад шокировал поклонников выбором дамы, которая годится ему в матери, считает, что это пародия на их союз с Ларисой Копенкиной."Девушка Солнцева, конечно же, проигрывает моей Ларисе по жизнерадостности, по энергии. Моя – это ураган, который снесет все. У нас до сих пор прекрасные отношения", – поделился Прохор своим личным опытом.О том, что на самом деле стоит за скандальной свадьбой: желание добиться популярности любой ценой, или же стремление уколоть собственную мать, кто на самом деле избранница Гогена: миллионерша или женщина скромного достатка, и есть ли будущее у этого союза, — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".