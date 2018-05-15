Депутаты приняли в первом чтении законопроекты об ответных мерах на антироссийские санкции Запада и наказании за их поддержку. Парламентарии определили возможные контрсанкции, а также поддержали введение уголовной ответственности за присоединение на территории нашей страны к режиму антироссийских ограничительных мер. Соответствующие законопроекты были поддержаны парламентариями единогласно – 412 депутатов проголосовали за, против и воздержавшихся не было.

Депутаты приняли в первом чтении законопроекты об ответных мерах на антироссийские санкции Запада и наказании за их поддержку. Парламентарии определили возможные контрсанкции, а также поддержали введение уголовной ответственности за присоединение на территории нашей страны к режиму антироссийских ограничительных мер. Соответствующие законопроекты были поддержаны парламентариями единогласно – 412 депутатов проголосовали "за", "против" и воздержавшихся не было.Представлявший поправки первый зампред фракции "ЕдинаяРоссия" Андрей Исаев напомнил, что изначально было 16 направлений, покоторым российские власти получали право вводить ответные санкции. Депутатподчеркнул, что Госдума принимает в первом чтении концепцию законопроекта споправкой, которая к последующим чтениям предлагает убрать из текста документа переченьотраслей, товаров, услуг и расширить полномочия президента. Принятие поправок, сказалИсаев, это защита государством своих граждан. "Все должны понимать, что накаждый удар по интересам страны мы будем отвечать контрударом", – заявилпарламентарий.Второй законопроект, который рассматривался также в первомчтении касается тех, кто исполняет антироссийские санкции на территории нашейстраны. Как пояснил Исаев, речь идет тех, кто "воспрепятствуют реализацииправ граждан нашей страны, отказывается от заключения обычной сделки или проведенияобычной операции для того, чтобы не оказаться самим под санкциями или покаким-либо иным соображениям".Также поправки предусматривают введение ответственности длятех, кто ездит за рубеж и просит ввести в отношении россиян санкции. Мысчитаем, что такие люди – преступники, сказал депутат,добавив, что "эти люди должны безусловно нести наказание" при условии,что речь идет об умышленных действиях. "Умышленное действие предполагаетналичие цели: либо помочь иностранному государству, союзу иностранныхгосударств ввести санкции против России и ее граждан, либо побудить их этосделать", – пояснил он."Нам лгут, когда говорят, что эти санкциидействуют во благо международной демократии. Санкции приняты в нарушение всехнорм международного права, они приняты без согласия какой-либо инстанцииОрганизации объединенных наций".Выступая с думской трибуны, первый зампред фракции "ЕР"также подчеркнул, что широкое обсуждение положений, прописанных в документах, вскрылоцелый ряд проблем. Так, по его словам, выяснилось, что импортозамещение в сферепроизводства лекарств проходило очень плохо, и теперь Госдума возьмет этот вопросна контроль.По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, принятые впервом чтении законопроекты будут весьма действенны. "Нам крайне важнозащитить нашу экономику, чтобы в нашей стране выполнялось национальноезаконодательство, ведь речь идет о недружественных действиях со стороны США иряда других государств, и очевидна необходимость противостоять этому",подчеркнул он.Вячеслав Володин отметил, что американские санкции носятабсолютно недружественный характер. Он напомнил, что под их действие попали свыше400 юрлиц и около 200 россиян."За каждым предприятием десятки тысяч людей, ихсемьи. Это вопрос безопасности нашей страны".Как отметил председатель нижней палаты парламента, депутаты будут делать все длятого, чтобы защитить интересы нашего государства, обеспечить безопасность,гарантировать права и свободы сограждан. "Мы предоставляем широкиеполномочия нашему президенту, правительству, чтобы страна была защищена, былазащищена экономика, рабочие места", – отметил он.Напомним, законопроект, определяющий возможныеответные меры на антироссийские санкции, был внесен на рассмотрение депутатов 13 апреля спикером ГосдумыВячеславом Володиным и лидерами всех парламентских фракций. Входе широкого обсуждения к документу поступило порядка 80 замечаний и предложений, с учетом которых он будетдоработан ко второму чтению.Так, планируется, что из текста уберут упоминание отдельных отраслей и видовпродукции для ухода от излишней конкретизации и расширения возможностей для ответных мер.Все эти положения зафиксированы в постановлении Госдумы, которое было принято одновременно срассмотрением законопроекта в первом чтении.Также депутаты одобрили введение уголовной ответственности за применение западных санкций на территории России. За это предусматривается наказание в виде лишениясвободы на срок до четырех лет или штраф до 600 тысяч рублей. За содействие введению антироссийскихсанкций предлагается ввести штраф в размере до 500 тысяч рублей или лишениесвободы на срок до трех лет. Ожидается,что во втором чтении оба законопроекта будут рассматриваться 17 мая, в третьем -22 мая.