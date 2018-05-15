В нижнюю палату парламента поступил законопроект, в котором уточняются параметры расчета налога на имущество физлиц по кадастровой стоимости. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, предлагаемые поправки направлены на реализацию послания президента Федеральному собранию.

В нижнюю палату парламента поступил законопроект, в котором уточняются параметры расчета налога на имущество физлиц по кадастровой стоимости. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, предлагаемые поправки направлены на реализацию послания президента Федеральному собранию.Как отметил председатель нижней палаты, российский президент"четко указал, что налог должен быть справедливым и посильным для граждан,а кадастровая стоимость не может превышать рыночную". По словам Володина, вопросы,на которые обратил внимание Владимир Путин, подробно обсуждались срегиональными депутатами в конце апреля: "Подготовленный законопроект –результат нашей совместной работы".Вячеслав Володин рассказал, что на сегодняшний день налогисчисляется по кадастровой стоимости с учетом временного коэффициента, который предусматриваетего постепенное повышение. Оно будет происходить в течение пяти лет, ежегодно увеличивая коэффициент на 20 % (с 0,2 до 1)."Сегодня в 28 субъектах Федерации применяетсякоэффициент 0,6 (порядок расчета налога по кадастровой стоимости действует тамс 2015 года), в 21 – 0,4, в 15 – 0,2, – сообщил спикер нижней палаты. – А вряде субъектов решение о переходе к налогообложению по кадастровой стоимости непринято вовсе и налог исчисляется по инвентаризационной стоимости с учетомкоэффициента-дефлятора"."Это привело к значительному увеличению налогана граждан, прежде всего, из-за резкого роста кадастровой стоимости объектовнедвижимости".Внесенные поправки предлагают отказаться от дальнейшегоувеличения временного коэффициента, оставив для него максимальный показатель 0,6.При этом, в 36 регионах, где налог за прошлый год исчисляется с коэффициентом0,2 или 0,4, в 2018-м он не изменится, а потом может быть доведен максиму доуровня 0,6. "Таким образом, те оставшиеся 40 %, на которые должен былвырасти налог, мы отменяем", – подчеркнул Володин.Что касается регионов, в которых налог рассчитывается исходя из кадастровой стоимости с коэффициентом 0,6, законопроект предполагаетограничение ежегодного роста платежа не более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом. "Мыустанавливаем это ограничение, чтобы исключить возможность существенногоувеличения регионом налога за счет повышения налоговой ставки или кадастровойстоимости", – пояснил председатель Госдумы.Отдельно оговаривается, что перерасчетв сторону увеличения сумм, ранее уплаченных в соответствии с полученными уведомлениями,не допускается. Это касается налога на имущество физических лиц и земельного.Законодатели обратили внимание и на ситуацию, когда налогисчислялся по ошибочной кадастровой стоимости, которая позже была оспорена.Согласно законопроекту, в этом случае измененная кадастровая стоимость должнаприменяться не с момента подачи заявления об оспаривании (так происходитсейчас), а с даты начала применения ошибочного показателя."То есть, в пользу гражданину закону придаетсяобратная сила", – заявил председатель нижней палаты парламента.Кроме того, законопроект разрешает ряд неурегулированных Налоговымкодексом вопросов. Поправки, в частности, предлагают выделить детей-инвалидов в отдельную льготнуюкатегорию по уплате земельного налога и налога на имущество. Также документ уравнивает статус собственников жилья и частейжилых помещений, а также гаражей и машиномест вне зависимости от ихрасположения. По мнению Вячеслава Володина, эти меры окажут реальную поддержкугражданам и восстановят справедливость.Авторы проекта закона не забыли и о том, что предлагаемыемеры могут привести к выпадению доходов у регионов. Согласно финансово-экономическомуобоснованию к поправкам, речь идет о возможном недополучении бюджетами субъектов околошести миллиардов рублей. "Поэтому при работе над федеральным бюджетом мыдолжны будем предусмотреть компенсацию регионам этих выпадающих доходов",– подчеркнул председатель нижней палаты парламента.Внесенный в Госдуму документ был разработан группойпарламентариев. В числе авторов законопроекта спикер Госдумы Вячеслав Володин ипервый вице-спикер Александр Жуков, глава фракции "Единая Россия" СергейНеверов и его первый зам Андрей Исаев, а также главы думских комитетов побюджету и налогам; государственному строительству и законодательству; поприродным ресурсам, собственности и земельным отношениям Андрей Макаров, ПавелКрашенинников и Николай Николаев соответственно.