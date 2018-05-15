15.05.2018

2018-05-15 17:30:28

Из горящей больницы на севере Москвы вывели людей

В поликлинике на Квесисской улице на севере Москвы произошел пожар, передает телеканал "". Администрация учреждения совместно с прибывшими на место спасателями вывели находящихся в здании людей на улицу. Огонь был ликвидирован. Подробности произошедшего устанавливаются.