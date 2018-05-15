У продюсера Иосифа Пригожина пытаются отсудить миллион долларов. Композитор Максим Иванов считает, что использование его музыки к треку певицы Валерии По серпантину незаконно.

продюсера Иосифа Пригожина пытаются отсудить миллион долларов. КомпозиторМаксим Иванов считает, что использование его музыки к треку певицы Валерии "Посерпантину" незаконно.Иванов потребовал кругленькую компенсацию после того, как певица исполнила композицию в "Альберт-холле" в Лондоне в сопровождениисимфонического оркестра. Адвокаты продюсера хотели решить дело миром, однако Иванов настаивает на своем.По словам Пригожина много лет назад Максим был готов отдатьэту мелодию бесплатно. "Но мы оформили бумаги – так называемый паритетныйдоговор, по которому он должен был получать определенные суммы денег,отчислений. Менеджеры составили отчет, но ему не понравилась цифра", – поведал Иосиф.Композиция пролежала на полке два года, после чего Валериянаписала к ней слова, а Анатолий Лопатин сделал новую аранжировку. "Так что онобыло еще и значительно переработано – с согласия автора. И вот, спустя огромныйпромежуток времени песня вошла в репертуар" – добавил продюсер.Иосиф пояснил, чтоптрек вышел очень рядовой, досупер-хита он явно не дотягивает. "Композитор же, который не написал больше ниодной известной песни, сейчас ведет себя совершенно по-хамски", – язвительно отметилПригожин.Адвокат продюсера Сергей Жоринрассказал журналистам, что уже состоялось несколько судебных разбирательств и онивсе завершились в пользу Пригожина. Юрист не понимает зачем Иванов затеял "этубессмысленную возню". По словам защитника судебные издержки уже загналикомпозитора в долги из-за которых ему даже закрыли выезд за границу, сообщает журналStarHit.