У
продюсера Иосифа Пригожина пытаются отсудить миллион долларов. Композитор
Максим Иванов считает, что использование его музыки к треку певицы Валерии По
серпантину незаконно.
У
продюсера Иосифа Пригожина пытаются отсудить миллион долларов. Композитор
Максим Иванов считает, что использование его музыки к треку певицы Валерии "По
серпантину" незаконно.
Иванов потребовал кругленькую компенсацию после того, как певица исполнила композицию в "Альберт-холле" в Лондоне в сопровождении
симфонического оркестра. Адвокаты продюсера хотели решить дело миром, однако Иванов настаивает на своем.
По словам Пригожина много лет назад Максим был готов отдать
эту мелодию бесплатно. "Но мы оформили бумаги – так называемый паритетный
договор, по которому он должен был получать определенные суммы денег,
отчислений. Менеджеры составили отчет, но ему не понравилась цифра", – поведал Иосиф.
Композиция пролежала на полке два года, после чего Валерия
написала к ней слова, а Анатолий Лопатин сделал новую аранжировку. "Так что оно
было еще и значительно переработано – с согласия автора. И вот, спустя огромный
промежуток времени песня вошла в репертуар" – добавил продюсер.
Иосиф пояснил, что
птрек вышел очень рядовой, до
супер-хита он явно не дотягивает. "Композитор же, который не написал больше ни
одной известной песни, сейчас ведет себя совершенно по-хамски", – язвительно отметил
Пригожин.
Адвокат продюсера Сергей Жорин
рассказал журналистам, что уже состоялось несколько судебных разбирательств и они
все завершились в пользу Пригожина. Юрист не понимает зачем Иванов затеял "эту
бессмысленную возню". По словам защитника судебные издержки уже загнали
композитора в долги из-за которых ему даже закрыли выезд за границу, сообщает журнал
StarHit.