Закон об ответных мерах на недружественные санкции США,
который сегодня приняла Госдума в первом чтении, вызвал бурную реакцию в Сети.
Некоторые комментаторы, не разобравшись в сути документа, поспешили назвать его
декоративным и даже вредным для экономического и торгового сотрудничества
России на международной арене. Между тем аналогичные законы против американских
санкций уже давно действуют в Европе.
Закон об ответных мерах на недружественные санкции США,
который сегодня приняла Госдума в первом чтении, вызвал бурную реакцию в Сети.
Некоторые комментаторы, не разобравшись в сути документа, поспешили назвать его
декоративным и даже вредным для экономического и торгового сотрудничества
России на международной арене. Между тем аналогичные законы против американских
санкций уже давно действуют в Европе.
В Евросоюзе еще в 1996 году был принят так называемый Blocking
Statute против действий США в момент, когда они в очередной раз попытались
расправиться с кубинским лидером Фиделем Кастро. Тогда Вашингтон ударил по
европейским компаниям, торгующим с Островом свободы. Они обратились в Еврокомиссию,
которая приняла директиву за номером 2271.
В документе говорилось: "Еврокомиссия будет
игнорировать распоряжения Вашингтона относительно европейских компаний и будет
противодействовать всем попыткам распространить на европейскую территорию какие
бы то ни было решения американских инстанций в рамках санкционной политики".
Blocking Statute был прямо и недвусмысленно направлен на противодействие США.
Предполагалось, что государства-члены ЕС могут не
останавливаться и перед изменением уголовных норм. Все пострадавшие от
американских санкций компании могли претендовать на компенсации, взыскиваемые с
любого лица, применившего санкции по решению европейского суда.
Стоит отметить, что это решение оказалось вполне
действенным. Оно не привело к уходу каких-либо американских компаний с
европейского рынка, а американцы в итоге решили, что наказывать европейцев за
Кубу – себе дороже, и мягко свернули свою смелую инициативу, пишет издание
. Так что переживания о том, что российский закон о
контрсанкциях не будет работать или будет работать лишь во вред, по своей сути
абсолютно ничем не оправданы.
Напомним, что сегодня, 15 мая Госдума единогласно приняла в первом
чтении законопроекты об ответных мерах на антироссийские санкции Запада и
наказании за их поддержку. По словам спикера Вячеслава Володина, принятые документы
будут весьма действенны.
"Нам крайне важно защитить нашу экономику, чтобы в
нашей стране выполнялось национальное законодательство, ведь речь идет о
недружественных действиях со стороны США и ряда других государств, и очевидна
необходимость противостоять этому", – подчеркнул Володин.
В первоначальной концепции закона об ответных мерах шла речь
о запрете на поставки лекарств, алкоголя и табака, сельхозпродукции и
промтоваров, технологического оборудования и программного обеспечения.
Инициативой также планируется ввести ограничения на сотрудничество в атомной и
ракетно-двигательной отраслях, в авиастроении.
На последнем заседании Совета законодателей при спикере
Госдумы 11 мая было решено вычеркнуть из этого списка лекарственные
препараты. Особо отмечалось, что
граждане России и ее экономика не пострадают от принятия документа.
В свою очередь законопроект о введении уголовной
ответственности за исполнение санкций иностранных государств на территории
России и за совершение умышленных действий, способствующих введению
иностранными государствами или структурами ограничительных мер в отношении
нашей страны, поступил в Госдуму 14 мая. Согласно этому документу, всем, кто
совершит это деяние, грозит лишение свободы на срок до четырех лет или штраф до
600 тысяч рублей.