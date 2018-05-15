Закон об ответных мерах на недружественные санкции США, который сегодня приняла Госдума в первом чтении, вызвал бурную реакцию в Сети. Некоторые комментаторы, не разобравшись в сути документа, поспешили назвать его декоративным и даже вредным для экономического и торгового сотрудничества России на международной арене. Между тем аналогичные законы против американских санкций уже давно действуют в Европе.

Закон об ответных мерах на недружественные санкции США,который сегодня приняла Госдума в первом чтении, вызвал бурную реакцию в Сети.Некоторые комментаторы, не разобравшись в сути документа, поспешили назвать егодекоративным и даже вредным для экономического и торгового сотрудничестваРоссии на международной арене. Между тем аналогичные законы против американскихсанкций уже давно действуют в Европе.В Евросоюзе еще в 1996 году был принят так называемый BlockingStatute против действий США в момент, когда они в очередной раз попыталисьрасправиться с кубинским лидером Фиделем Кастро. Тогда Вашингтон ударил поевропейским компаниям, торгующим с Островом свободы. Они обратились в Еврокомиссию,которая приняла директиву за номером 2271.В документе говорилось: "Еврокомиссия будетигнорировать распоряжения Вашингтона относительно европейских компаний и будетпротиводействовать всем попыткам распространить на европейскую территорию какиебы то ни было решения американских инстанций в рамках санкционной политики".Blocking Statute был прямо и недвусмысленно направлен на противодействие США.Предполагалось, что государства-члены ЕС могут неостанавливаться и перед изменением уголовных норм. Все пострадавшие отамериканских санкций компании могли претендовать на компенсации, взыскиваемые слюбого лица, применившего санкции по решению европейского суда.Стоит отметить, что это решение оказалось вполнедейственным. Оно не привело к уходу каких-либо американских компаний севропейского рынка, а американцы в итоге решили, что наказывать европейцев заКубу – себе дороже, и мягко свернули свою смелую инициативу, пишет издание. Так что переживания о том, что российский закон оконтрсанкциях не будет работать или будет работать лишь во вред, по своей сутиабсолютно ничем не оправданы.Напомним, что сегодня, 15 мая Госдума единогласно приняла в первомчтении законопроекты об ответных мерах на антироссийские санкции Запада инаказании за их поддержку. По словам спикера Вячеслава Володина, принятые документыбудут весьма действенны."Нам крайне важно защитить нашу экономику, чтобы внашей стране выполнялось национальное законодательство, ведь речь идет онедружественных действиях со стороны США и ряда других государств, и очевиднанеобходимость противостоять этому", – подчеркнул Володин.В первоначальной концепции закона об ответных мерах шла речьо запрете на поставки лекарств, алкоголя и табака, сельхозпродукции ипромтоваров, технологического оборудования и программного обеспечения.Инициативой также планируется ввести ограничения на сотрудничество в атомной иракетно-двигательной отраслях, в авиастроении.На последнем заседании Совета законодателей при спикереГосдумы 11 мая было решено вычеркнуть из этого списка лекарственныепрепараты. Особо отмечалось, чтограждане России и ее экономика не пострадают от принятия документа.В свою очередь законопроект о введении уголовнойответственности за исполнение санкций иностранных государств на территорииРоссии и за совершение умышленных действий, способствующих введениюиностранными государствами или структурами ограничительных мер в отношениинашей страны, поступил в Госдуму 14 мая. Согласно этому документу, всем, ктосовершит это деяние, грозит лишение свободы на срок до четырех лет или штраф до600 тысяч рублей.