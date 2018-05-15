Страховщики назвали самые угоняемые марки автомобилей в России. Лидерами за первый квартал 2018 года оказались Hyundai, Toyota и Kia.
Страховщики назвали самые угоняемые марки автомобилей в России. Лидерами за первый квартал 2018 года оказались Hyundai, Toyota и Kia.
Эксперты заявили, что период в четыре
месяца является небольшим временным горизонтом для анализа статистики
автомобильных краж. По этой причине в списке самых угоняемых машин есть весьма
непривычные модели.
Согласно опросу, после тройки лидеров в
рейтинге значатся марки Ford F-серии и Lexus, передает РИА Новости. Некоторые страховые компании
отмечают интерес угонщиков к Nissan, Mitsubishi, Mercedes-Benz, Peugeot и
Renault.
Присутствие в списке автомобилей Toyota
специалисты назвали традиционным, пишет . Более того, модель Toyota Camry стала самым
дорогим угнанным транспортным средством за первый квартал текущего года. Рыночная стоимость машины составила более миллиона рублей.
Основной причиной популярности у
злоумышленников таких моделей, как KIA Rio, Hyundai Solaris, Toyota Camry,
является высокий спрос на них у автолюбителей. Эти автомобили проще всего сбыть
по поддельным документам после изменения идентификационных номеров.
Специалисты пояснили, что повышенный
интерес преступников к бюджетным машинам обусловлен нехваткой запчастей, так
как масс-маркет обычно угоняют для разбора на детали. Премиальные марки авто, в свою очередь, угоняют для перепродажи в другие регионы.