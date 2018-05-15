Страховщики назвали самые угоняемые марки автомобилей в России. Лидерами за первый квартал 2018 года оказались Hyundai, Toyota и Kia.

Страховщики назвали самые угоняемые марки автомобилей в России. Лидерами за первый квартал 2018 года оказались Hyundai, Toyota и Kia.Эксперты заявили, что период в четыремесяца является небольшим временным горизонтом для анализа статистикиавтомобильных краж. По этой причине в списке самых угоняемых машин есть весьманепривычные модели.Согласно опросу, после тройки лидеров врейтинге значатся марки Ford F-серии и Lexus, передает РИА Новости. Некоторые страховые компанииотмечают интерес угонщиков к Nissan, Mitsubishi, Mercedes-Benz, Peugeot иRenault.Присутствие в списке автомобилей Toyotaспециалисты назвали традиционным, пишет . Более того, модель Toyota Camry стала самымдорогим угнанным транспортным средством за первый квартал текущего года. Рыночная стоимость машины составила более миллиона рублей.Основной причиной популярности узлоумышленников таких моделей, как KIA Rio, Hyundai Solaris, Toyota Camry,является высокий спрос на них у автолюбителей. Эти автомобили проще всего сбытьпо поддельным документам после изменения идентификационных номеров.Специалисты пояснили, что повышенныйинтерес преступников к бюджетным машинам обусловлен нехваткой запчастей, таккак масс-маркет обычно угоняют для разбора на детали. Премиальные марки авто, в свою очередь, угоняют для перепродажи в другие регионы.