Уже известно, какие дворы благоустроят во Владимире в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»?Общественная комиссия при городском управлении ЖКХ выбрала 25 дворов.Список площадок:ул.Комиссарова д.3 «а»Суздальский проспект д.26, 26 «а»ул.Безыменского д.16ул.Безыменского д. 4«а»ул.Растопчина д.7ул.Северная д.9 «б»ул.Почаевкая д. 21,22,23ул.Северная д.22ул.Лакина д. 145,147,149,151,153ул.Михалькова д.11,13пр.Ленина д.3,5,5 «а»,7пр.Строителей д.13 «а», 13 «б», 13 «г».

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