На проходящем в Дании чемпионате мира по хоккею близится к завершению групповой этап. Сборная Канады нанесла поражение команде Германии с результатом 3:0 и заняла третье место в группе В.

На проходящем в Дании чемпионате мира по хоккею близится к завершению групповой этап. Сборная Канады нанесла поражение команде Германии с результатом 3:0 и заняла третье место в группе В.Канадцы забросили по шайбе в каждом из периодов, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Голы на счету Брайдена Шенна, Райана Ньюджента-Хопкинса и Тайсона Джоста. Сборная Канады выиграла 3:0 и, набрав 15 очков, заняла третье место в группе В. Соперником канадцев в четвертьфинале будет вторая команда из группы А, которая определится после завершения матча сборных России и Швеции. У сборной Германии осталось 7 очков, и она завершила групповой этап на шестом месте.Покидающая класс сильнейших сборная Белоруссии дала бой словакам. Сборная Словакии вела 2:0 и 3:2. Но белорусы смогли отыграться и выйти вперед 4:3. И все же концовка осталась за словаками, которые сначала отыгрались, а потом вырвались вперед. В итоге победа сборной Словакии 6:4. Словацкая команда набрала 11 очков и заняла пятое место в группе А. Сборная Белоруссии проиграла все семь матчей и заняла последнее, восьмое место.