Гендиректор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев обратился к Киеву с требованием. Он призвал СБУ немедленно освободить журналиста Кирилла Вышинского.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев обратился к Киеву с требованием. Он призвал СБУ немедленно освободить журналиста Кирилла Вышинского.По мнению российского телеведущего, власти Незалежной должны прекратить преследовать представителей СМИ. "Это уже не первый случай, когда киевский режим попирает основные права и свободы, преследует журналистов", – заявил Киселев.Он также напомнил про убийство Олеся Бузины и преследование Василия Муравицкого, которые носят явный политический характер, передает . "Мы будем обращаться в международные структуры, в том числе журналистские, для того, чтобы содействовать прекращению гонений в отношении журналистов на Украине", – добавил Киселев.Ранее сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве, после чего находящаяся внутри журналистка перестала выходить на связь. Позже стало известно о задержании корреспондента Кирилла Вышинского.МИД России уже призывал международные организации осудить политику Киева против СМИ. В 2017 появилась тревожная тенденция высылки с Украины иностранных журналистов, на которых навешивают ярлык "пропагандистов".Напомним, Киев неоднократно ограничивал работу российских журналистов на Украине, регулярно запрещая им въезд в страну. Более того, властями Незалежной была прекращена трансляция основных российских телеканалов.