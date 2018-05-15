Перестановки в администрации Кремля могут идти параллельно с формированием нового правительства, и здесь нет никакой взаимосвязи. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кроме того, он высказал уверенность, что к началу Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) правительство будет сформировано​​​.

Перестановки в администрации Кремля могут идти параллельно с формированием нового правительства, и здесь нет никакой взаимосвязи. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кроме того, он высказал уверенность, что к началу Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) правительство будет сформировано​​​.Как отмечает "Интерфакс", так Дмитрий Песков ответил на вопрос, следует ли ждать перестановок в администрации Кремля после назначения правительства.Дмитрий Песков добавил, что сроков формирования администрации президента нет.ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая.