Одной из главный тем последних дней является состав нового кабинета министров. И, если с теми, кто займет должности заместителей Дмитрия Медведева все более-менее понятно, то по кандидатурам на нижестоящие должности есть большое количество вопросов. На этом фоне особенно выделяется пока исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Рогозин, которому, судя по всему, не нашлось места в будущем кабмине. Как пишет информагентство Infox со ссылкой на издание Новые Известия, поставляя СМИ разные источники, бывший вице-премьер сам себя назначил главой Роскосмоса.

Одной из главный тем последних дней является состав нового кабинета министров. И, если с теми, кто займет должности заместителей Дмитрия Медведева все более-менее понятно, то по кандидатурам на нижестоящие должности есть большое количество вопросов. На этом фоне особенно выделяется пока исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Рогозин, которому, судя по всему, не нашлось места в будущем кабмине. Как пишет информагентство со ссылкой на издание "Новые Известия", "поставляя СМИ разные "источники", бывший вице-премьер сам себя "назначил" главой Роскосмоса"."Поняв, что его идея с полпредством не удалась, ДмитрийРогозин перешёл в эндшпиль. И в "Коммерсанте" накануне назначенной имсамим встречи в Сочи с Президентом решил "укрепить позиции". И теперь самтранслирует мнение главы государства. Старожилы такого не припомнят. Подставляя"источники", он сам себя назначил главой Роскосмоса, придумав потом на егооснове делать супер-пупер-Мега-корпорацию.Последние недели все фамилии из бывшего и будущего составаправительства и вице-премьеров обсуждаются всеми кому не лень. Но заметьте: ниодин из фигурантов процесса не позволил себе вываливать в публичную плоскостьсобственные желания. Мало того, что он сам под санкциями, теперь решил туда жезагнать весь наш космос?После таких кульбитов даже если и были какие-либо иллюзии,что предложения, приснившиеся ему, могут быть сделаны, все это уже развеялоськак дым. И даже те, кто ещё размышлял, как бы его можно использовать,окончательно отказались от этой мысли.Небывалый аттракцион в цирковой программе: начальник изовсех сил подсиживает собственного подчиненного, мечтая сесть на его место. Бывший"куратор всея Руси" потерял лицо. Факт. Рогозина никуда не берут. Вылетев изправительства, поняв, что его нигде не ждут, что с должностью полпреда тоженичего не вышло, он решил, что сам возглавит Роскосмос, преобразовав его вочередной раз. Теперь в мегакорпорацию. А что делать – безысходность толкает набезрассудство. Тут все средства хороши, вплоть до откровенного вранья.Курируя отрасль с 2011 года, сменив за это время 3-х (!!)руководителей, он так и не понял, что все ошибки сделал сам. Театр абсурда.Такого "профессионала" не ждут нигде. Минобороны сказало жесткое"нет". Будущие части "мегакорпорации мечты" Рогозина немедленнозаявили, что нельзя соединять ежа и ужа. Комментаторы откомментировали, чтосоединять военные предприятия, часть из которых (кстати, как и сам Рогозин) подсанкциями, с Роскосмосом – бред. Но он не останавливается. Чем это закончится?Конечно, окончательным фиаско", – пишет информагентство.