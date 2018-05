Компания Лаборатория Касперского, подозреваемая в сотрудничестве с российскими спецслужбами, заявила о частичном переезде в Цюрих. О переносе значительной части нашей ключевой инфраструктуры исследований и разработок в Швейцарию сообщил в твиттере основатель разработчика антивирусных решений Евгений Касперский.

Компания "Лаборатория Касперского", подозреваемая в сотрудничестве с российскими спецслужбами, заявила о частичном переезде в Цюрих. О переносе "значительной части нашей ключевой инфраструктуры исследований и разработок в Швейцарию" сообщил в твиттере основатель разработчика антивирусных решений Евгений Касперский."ЛК" пытается вернуть доверие клиентов. В сентябре министерство внутренней безопасности США выпустило директиву, обязывающую все гражданские правительственные ведомства удалить ПО "Касперского" со всех своих компьютерных систем в течение 90 дней. Поводом к этому стали опасения, что программы российской компании могут быть использованы для шпионажа и угрожают национальной безопасности.We’re relocating a good part of our critical R&D infrastructure to Switzerland. A quick Q&A with details about Global Transparency Initiative: https://t.co/2WN1Z1p02f pic.twitter.com/6XRdZnSBTP— Eugene Kaspersky (@e_kaspersky) 15 мая 2018 г.На этой неделе в качестве "меры предосторожности" от продуктов "ЛК" отказалось правительство Нидерландов, посоветовав частным фирмам, заботящимся о безопасности, поступить так же. Как считают власти страны, Россия располагает "киберпрограммой, которая, в числе прочего, направлена против Нидерландов и их интересов". Об этом говорится в письме, направленном главой минюста Фердинандом Грапперхаусом в парламент.Ранее в этом году, напомним, права "ЛК" рекламировать свои продукты лишил Twitter. По словам представителей сети микроблогов, компания Касперского "работает по бизнес-модели, которая не соответствует стандартам приемлемой рекламы".В "ЛК" неоднократно отвергали все обвинения в шпионаже и недобросовестных практиках. Чтобы убедить в этом клиентов, к концу 2019 года разработчик создаст в Цюрихе дата-центр, в котором будут храниться и обрабатываться все данные пользователей из Европы, Северной Америки, Сингапура, Австралии, Японии и Южной Кореи.”"Лаборатории Касперского" запретили рекламироваться в Twitter читайте такжеКроме того, до конца 2018-го в швейцарском ЦОД организуют процесс сборки готового к использованию программного обеспечения из исходного кода. Антивирусные базы и правила обнаружения угроз будут подписываться электронной подписью. Так, независимые эксперты смогут удостовериться, что антивирусное ПО, отправляемое конечным потребителям, соответствует исходникам, открытым для аудита. При этом продукты, ориентированные на российский рынок, продолжат разрабатываться в Москве.