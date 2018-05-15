Первая леди США госпитализирована из-за доброкачественного заболевания почек. Супруга американского президента 14 мая успешно прошла процедуру эмболизации для приостановления роста новообразования.

Первая леди США госпитализирована из-за доброкачественного заболевания почек. Супруга американского президента 14 мая успешно прошла процедуру эмболизации для приостановления роста новообразования.Президент США Дональд Трамп прилетел на вертолете навеститьжену после перенесенной ею операции. Об этомсообщила пресс-служба Белого дома.Позже он рассказал в своем Twitter о том, что хирургическое вмешательство прошлобез осложнений. "Посетил медицинский центр имени Уолтера Рида, чтобыувидеть прекрасную первую леди, Меланью. Процедура прошла успешно, у неехорошее настроение. Спасибо всем доброжелателям!", – приводит слова главыгосударстваВ больнице Трамп провел чуть больше часа. Покидал он его уже в своемлимузине, так как в Вашингтоне началась сильная гроза.Отметим, приэмболизации всосуд внедряется специальное тело, останавливающее поступление крови. Эта процедура применяется для подавлениянеоперабельных опухолей, а также для прекращения внутренних кровотечений.Известно, что в Национальномвоенно-медицинском центре Меланья Трамп пробудет еще неделю, чтобы восстановитьсяпосле операции. Первая леди с нетерпением ждет возможности вернуться к работе. Напомним, 8 маяпервая леди США объявила кампанию по поддержке детей.