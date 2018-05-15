Первая леди США госпитализирована из-за доброкачественного заболевания почек. Супруга американского президента 14 мая успешно прошла процедуру эмболизации для приостановления роста новообразования.
Первая леди США госпитализирована из-за доброкачественного заболевания почек. Супруга американского президента 14 мая успешно прошла процедуру эмболизации для приостановления роста новообразования.
Президент США Дональд Трамп прилетел на вертолете навестить
жену после перенесенной ею операции. Об этом
сообщила пресс-служба Белого дома.
Позже он рассказал в своем Twitter о том, что хирургическое вмешательство прошло
без осложнений. "Посетил медицинский центр имени Уолтера Рида, чтобы
увидеть прекрасную первую леди, Меланью. Процедура прошла успешно, у нее
хорошее настроение. Спасибо всем доброжелателям!", – приводит слова главы
государства
В больнице Трамп провел чуть больше часа. Покидал он его уже в своем
лимузине, так как в Вашингтоне началась сильная гроза.
Отметим, при
эмболизации в
сосуд внедряется специальное тело, останавливающее поступление крови. Эта процедура применяется для подавления
неоперабельных опухолей, а также для прекращения внутренних кровотечений.
Известно, что в Национальном
военно-медицинском центре Меланья Трамп пробудет еще неделю, чтобы восстановиться
после операции. Первая леди с нетерпением ждет возможности вернуться к работе. Напомним, 8 мая
первая леди США объявила кампанию по поддержке детей.