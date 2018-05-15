Звезда журнала Sports Illustrated, 23-летняя Джой Корриган опозорилась на 71-м Каннском кинофестивале. Девушка задрала платье, оголив промежность.

Звезда журнала Sports Illustrated, 23-летняяДжой Корриган опозорилась на 71-м Каннском кинофестивале. Девушка задралаплатье, оголив промежность.Модель явно выбрала неудачныйнаряд для премьерыфильма "Черный клановец" ("BlacKkKlansman"). Розовое декольтированное платьеот знаменитого французского дизайнера Кристофа Гиларма сидело на нейнеуклюже, перетянув грудь, из-за чего на теле Джой образовались некрасивые складки.Но это еще полбеды. Девушка подлила масла в огонькритикам, то и дело задирая платье, сообщает Express.co. Позируя камерам, Корриганпоказала больше, чем принято в приличном обществе – засветила трусы телесногоцвета и "стыдное место".Возможно, блондинка намеренно привлекалатаким образом к себе внимание СМИ, чтобы прославиться. Ведь известно, что такойспособ работает быстро и безотказно. Девушку уже раскритиковали за нескромноеповедение и плохой выбор наряда пользователи Сети.Отметим, Каннский фестиваль всегда привлекал фриков всех мастей,жаждущих оголиться и получить славу на Красной дорожке. Мероприятие в этом годупроходит с 8 по 19 мая.