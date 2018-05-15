Звезда журнала Sports Illustrated, 23-летняя
Джой Корриган опозорилась на 71-м Каннском кинофестивале. Девушка задрала
платье, оголив промежность.
Звезда журнала Sports Illustrated, 23-летняя
Джой Корриган опозорилась на 71-м Каннском кинофестивале. Девушка задрала
платье, оголив промежность.
Модель явно выбрала неудачный
наряд для премьеры
фильма "Черный клановец" ("BlacKkKlansman"). Розовое декольтированное платье
от знаменитого французского дизайнера Кристофа Гиларма сидело на ней
неуклюже, перетянув грудь, из-за чего на теле Джой образовались некрасивые складки.
Но это еще полбеды. Девушка подлила масла в огонь
критикам, то и дело задирая платье, сообщает Express.co. Позируя камерам, Корриган
показала больше, чем принято в приличном обществе – засветила трусы телесного
цвета и "стыдное место".
Возможно, блондинка намеренно привлекала
таким образом к себе внимание СМИ, чтобы прославиться. Ведь известно, что такой
способ работает быстро и безотказно. Девушку уже раскритиковали за нескромное
поведение и плохой выбор наряда пользователи Сети.
Отметим, Каннский фестиваль всегда привлекал фриков всех мастей,
жаждущих оголиться и получить славу на Красной дорожке. Мероприятие в этом году
проходит с 8 по 19 мая.