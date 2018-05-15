Угрожая расправой, злоумышленники отобрали у пенсионерки сумку и похитили из нее имеющиеся наличные денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы задержали двоих жителей столицы, подозреваемых в грабеже.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 72-летней москвички. Потерпевшая рассказала, что к ней в квартиру на Минской улице позвонили двое неизвестных мужчин, которые представились сотрудниками одной из экстренных служб. Они сообщили, что им необходимо проверить исправность домашних приборов. Поверив, пожилая женщина впустила их в квартиру. Угрожая расправой, злоумышленники отобрали у пенсионерки сумку и похитили из нее имеющиеся наличные денежные средства в сумме 25 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники на Боровском шоссе задержали подозреваемых. Ими оказались безработные 37 и 39-летние мужчины, один из которых ранее неоднократно судим.Следствием ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники УВД по ЗАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефону (499) 233-91-00 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39