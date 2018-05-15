На опубликованном в Сети снимке певицу Юлию Началову невозможно узнать. Исполнительница сильно постарела.

На опубликованном в Сети снимке певицу Юлию Началовуневозможно узнать. Исполнительница сильно постарела.В последние годы Юлию преследует череда неудач. Певица страдаетот хронического заболевания, рассталась с возлюбленным хоккеистом АлександромФроловым и в крупные телевизионные проекты ее больше не приглашают. Ко всемупрочему после скандала, который Юлия устроила сотрудникам Госавтоинспекции,стало известно, что исполнительница пристрастилась к алкоголю.Все эти перипетии очень отразились на внешности Началовой,она сильно сдала. На последнем снимке Instagram 37-летнюю артистку неузнать. Глубокие морщины, синяки вокруг глаз и усталое выражение лица добавилипевице лишних 15 лет.Юлия старается ухаживать за собой, она часто посещаеткосметологический кабинет и даже как-то отважилась на увеличение груди. Ксожалению, все тщетно.Почитатели стараются не замечать изменений в обликелюбимицы. На ее странице можно найти только хвалебные комментарии. "Красавица!🌹Вот кого надо было на Евровидение посылать!💃", "Хорошеефото да и девушка красотка♡♥♡♥♡♥♥♥♥", "Помню Вас по утренней звезде!Время летит,а Вы все лучше и лучше!❤️👍🏼", – пишут восторженные фанаты.Добавим, что ранее Dni.Ru сообщали о том, что в концепрошлого года автоледи Началову задержали на дороге за нарушение ПДД. Алкоголемот нее не пахло, но вела она себя странно. Юлия отказалась проходить медицинское освидетельствование как наместе, так и в кабинете нарколога. В итоге артистку отстранили от управленияавтомобилем. Исполнительница пыталась оспорить лишение прав через суд, однако ееапелляционную жалобу отклонили.