На опубликованном в Сети снимке певицу Юлию Началову
невозможно узнать. Исполнительница сильно постарела.
На опубликованном в Сети снимке певицу Юлию Началову
невозможно узнать. Исполнительница сильно постарела.
В последние годы Юлию преследует череда неудач. Певица страдает
от хронического заболевания, рассталась с возлюбленным хоккеистом Александром
Фроловым и в крупные телевизионные проекты ее больше не приглашают. Ко всему
прочему после скандала, который Юлия устроила сотрудникам Госавтоинспекции,
стало известно, что исполнительница пристрастилась к алкоголю.
Все эти перипетии очень отразились на внешности Началовой,
она сильно сдала. На последнем снимке Instagram 37-летнюю артистку не
узнать. Глубокие морщины, синяки вокруг глаз и усталое выражение лица добавили
певице лишних 15 лет.
Юлия старается ухаживать за собой, она часто посещает
косметологический кабинет и даже как-то отважилась на увеличение груди. К
сожалению, все тщетно.
Почитатели стараются не замечать изменений в облике
любимицы. На ее странице можно найти только хвалебные комментарии. "Красавица!🌹Вот кого надо было на Евровидение посылать!💃", "Хорошее
фото да и девушка красотка♡♥♡♥♡♥♥♥♥", "Помню Вас по утренней звезде!
Время летит,а Вы все лучше и лучше!❤️👍🏼", – пишут восторженные фанаты.
Добавим, что ранее Dni.Ru сообщали о том, что в конце
прошлого года автоледи Началову задержали на дороге за нарушение ПДД. Алкоголем
от нее не пахло, но вела она себя странно. Юлия отказалась проходить медицинское освидетельствование как на
месте, так и в кабинете нарколога. В итоге артистку отстранили от управления
автомобилем. Исполнительница пыталась оспорить лишение прав через суд, однако ее
апелляционную жалобу отклонили.