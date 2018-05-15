Приамурье в понедельник оказалось во власти непогоды - во многих районах ветер усилился до 20 метров в секунду, в небе загромыхали грозы, а на землю посыпался град.

Приамурье в понедельник оказалось во власти непогоды — во многих районах ветер усилился до 20 метров в секунду, в небе загромыхали грозы, а на землю посыпался град. Некоторые дороги оказались перекрыты поваленными деревьями, так что водителям пришлось самостоятельно убирать препятствия, чтобы продолжить движение.Разгул стихии привел к локальному "концу света" в трех селах, где проживают в общей сложности порядка 1,7 тысячи человек. Впрочем, энергетики оперативно восстановили подачу электричества.Ооо как я ждала подходящий видос для этой песни!