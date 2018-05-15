Татьяна Навка появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Фигуристка блеснула пред толпой зевак и журналистов в шикарном вечернем платье.

Татьяна Навка появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Фигуристка блеснула пред толпой зевак и журналистов в шикарном вечернем платье.Для первого появления на фестивале Татьяна выбрала черно-белый наряд с открытыми плечами. Платье с юбкой до пят сделало и без того восхитительную фигуру Навки еще стройнее и соблазнительнее.Образ дополнили браслеты на руках и внушительное колье на шее. Свои белокурые локоны фигуристка собрала в изящную прическу. На красной дорожке своим видом Татьяна затмила многих знаменитостей.Навка поделилась фотографией с мероприятия в Instagram. "И снова здравствуй Каннский фестиваль", – подписала снимок она (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.). Поклонники спортсменки пришли в восторг от вида своей любимицы. "Красота, все таки черно– белое всегда выигрывает...люблю это сочетание", "Обалденная красоточка", "Очень красивый наряд на красивой женщине", "Шикарна", "Татьяна прекрасная", – написали фанаты в комментариях под фото.Однако не всем пришелся по вкусу образ фигуристки. Некоторые разглядели у Татьяны "огромный" живот. Мнение фоловеров на счет возникновения пузика у знаменитости разделились – одни подумали, что виноват фотограф, выбравший неудачный ракурс, другие пошутили, что спортсменка плотно поела перед выходом, а третьи уверенны, что Навка ждет третьего ребенка."Кажется, что в положении", "Татьяна!!! Все отлично!!! Но... правда – животик!! Наверное– не правильный фокус", "Беременна?!))" "Какой животик ))вы беременны?", – прокомментировал народ фотографию.Отметим, что у 43-летней Татьяны Навки уже есть две дочери – Александра и Надежда. При это фигуристка не раз говорила, что мечтает еще об одном ребенке. Спортсменка быстро восстановилась после вторых родов, поэтому неудивительно, что она хочет еще раз стать мамой.