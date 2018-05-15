В Сети разразился скандал из-за штанов Сергея Лазарева. Вступиться за артиста даже пришлось его маме Валентине Викторовне.

В Сети разразился скандал из-за штанов Сергея Лазарева. Вступитьсяза артиста даже пришлось его маме Валентине Викторовне.Сергей опубликовал в Instagram миленький коллаж, на которомсоединил две фотографии: слева он разместил свой детский снимок, а справапоставил изображение своего сына Никиты. Артист подписал ниже: "Папа/сын! Разница 32 года! И самое главное, чтокомбинезон тот же))) сохранился)) ( мама сохранила)". Пост он сопроводилхештегами: #папаисын #маленькийЯ #копия.Злопыхатели и завистники тут же накинулись на исполнителя. Мол,Сергей, все Вы врете и ребенок на Вас не похож, и комбинезон на мальчике нетот, и мать Никиты нагло так от нас любопытных скрываете.Валентина Викторовна не выдержала нападок на сына и приструниланахальных пользователей соцсети. Она настоятельно попросила перестать обсуждатьличную жизнь Сергея."Да,он медийныйчеловек.Вот и следите за его творчеством,а не за штанами,на концерты люди ходятуж не из-за его личной жизни, а чтоб насладиться музыкой и вокалом.Вы быоткрыли свой профиль,очень уж хочеться взглянуть на ГУРУ (орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", – накинулась на одного из подписчиков разгневаннаяженщина."Вести диалог с людьми, которые живут чужой жизнью, ждут каких-то негативных событий, чтобы насладиться ими, а в случае с позитивными – вылить всю свою желчь и подпитаться энергией, нет смысла! Мне таких людей жалко: несчастные, недолюбленные...", – высказалась мать исполнителя.Добавим, что Лазаревтщательно скрывает свою личную жизнь. Известно, что Никита родился в 2014году. Поговаривают, что исполнитель прибегал к услугам суррогатного матери, самартист эту информацию никак не комментировал.