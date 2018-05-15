В Сети разразился скандал из-за штанов Сергея Лазарева. Вступиться
за артиста даже пришлось его маме Валентине Викторовне.
В Сети разразился скандал из-за штанов Сергея Лазарева. Вступиться
за артиста даже пришлось его маме Валентине Викторовне.
Сергей опубликовал в Instagram миленький коллаж, на котором
соединил две фотографии: слева он разместил свой детский снимок, а справа
поставил изображение своего сына Никиты. Артист подписал ниже: "Папа/сын! Разница 32 года! И самое главное, что
комбинезон тот же))) сохранился)) ( мама сохранила)". Пост он сопроводил
хештегами: #папаисын #маленькийЯ #копия.
Злопыхатели и завистники тут же накинулись на исполнителя. Мол,
Сергей, все Вы врете и ребенок на Вас не похож, и комбинезон на мальчике не
тот, и мать Никиты нагло так от нас любопытных скрываете.
Валентина Викторовна не выдержала нападок на сына и приструнила
нахальных пользователей соцсети. Она настоятельно попросила перестать обсуждать
личную жизнь Сергея.
"Да,он медийный
человек.Вот и следите за его творчеством,а не за штанами,на концерты люди ходят
уж не из-за его личной жизни, а чтоб насладиться музыкой и вокалом.Вы бы
открыли свой профиль,очень уж хочеться взглянуть на ГУРУ (орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", – накинулась на одного из подписчиков разгневанная
женщина.
"Вести диалог с людьми, которые живут чужой жизнью, ждут каких-то негативных событий, чтобы насладиться ими, а в случае с позитивными – вылить всю свою желчь и подпитаться энергией, нет смысла! Мне таких людей жалко: несчастные, недолюбленные...", – высказалась мать исполнителя.
Добавим, что Лазарев
тщательно скрывает свою личную жизнь. Известно, что Никита родился в 2014
году. Поговаривают, что исполнитель прибегал к услугам суррогатного матери, сам
артист эту информацию никак не комментировал.