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<a href="http://33live.ru/novosti/15-05-2018-ni-deneg-ni-osago.html" target="_blank">Ни денег, ни ОСАГО</a> - Полтора месяца не может вернуть свои деньги. Герой следующего репортажа потерял 5 тысяч рублей при оформлении ОСАГО. За полис деньги вносились через терминал, причём не автовладельцем. В результате - ни денег, ни ОСАГО. Как такое возможно, и есть ли выход из ситуации, в которой по сути может оказаться любой человек? Репортаж Александра Инина.